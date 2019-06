Pizzakæde skiftede kød ud med planter - ingen bemærkede det

Fredag 21. juni introducerede den newzealandske pizzakæde Hell Pizza en 'burger-pizza'.

Tilføjelsen til menukortet blev præsenteret som en pizza med en 'medium-rare' burger-bøf som topping.

Kæden annoncerede, at burger-pizzaen kun ville være mulig at bestille i en begrænset periode, og ifølge dem nåede over 3000 kunder at bestille den.

Men torsdag afslørede Hell Pizza, at den nye pizza faktisk var helt igennem kødfri. Oksekødet bestod i stedet af plantebaserede kød-alternativer.

Det skriver blandt andre Independent, BBC og newzealandske Stuff.

Vi vidste, folk kunne lide den

I forbindelse med undersøgelsen havde Hell Pizza foretaget deres egen undersøgelse, som ifølge dem sagde, at 70 procent af de adspurgte kunder sagde, at 'plantekødet' smagte fuldstændigt som kød. 80 procent proklamerede, at de blev positivt overraskede, da de fik at vide, at kødet faktisk var plantebaseret.

70 procent af dem sagde angiveligt endda, at de sagtens kunne finde på at bestille en 'burger-pizza' igen.

- Mange mennesker bliver med det samme frastødt ved tanken om kunstigt kød, så vi besluttede os for ikke at afsløre, at den var kødfri, fordi vi var så sikre på, at folk ville kunne lide den, siger Ben Cumming, der er general Manager hos Hell Pizza, i en pressemeddelelse.

- Med et større tryk på planetens ressourcer er vi nødt til at tænke på alternative mad-muligheder. Hvis det kan få flere mennesker til at være mere åbne, at man skjult tilføjer kødfri alternativer til en pizza, så gør vi gerne det, fortsætter han.

'Skandaløst og uacceptabelt'

Men selvom mange roser Hell Pizza på Facebook for netop at tage miljøet i betragtning, er det også faldet en del pizzakunder for brystet, at kæden har snydt kunderne til at tro, at der var tale om kød.

'Det her er vaskeægte bedrag', skriver en Facebook-bruger, der samtidig pointerer, at der findes mennesker, som faktisk er allergiske over for nogle grøntsagsbaserede produkter.

'Folk har ret til selv at bestemme og vide, hvad de spiser. Dette er skandaløst og helt igennem uacceptabelt', stemmer en anden i.

Kæden afviser dog, at de med deres kampagne skulle have ført kunderne bag lyset.

- Vi har ikke løjet eller er kommet med falske påstande. Nogle mennesker gik ud fra, at burger-bøffen var lavet af kød, men burger-bøffer kan laves af mange forskellige ingredienser, siger Ben Cumming i en pressemeddelelse ifølge BBC og Independent.

- Der er måske et par sure kødelskere derude, men det er ikke noget, en pizza-rabatkupon ikke kan fikse, siger han videre.