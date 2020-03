Pizzeria taget i kødsnyd

Det er en god tommelfingerregel at servere, hvad en gæst har bestilt.

Talia's Pizza og Shawarma House lader dog ikke til at følge princippet. Det kunne Fødevarestyrelsen konstatere, da de kom til kontrol på spisestedet i Frederikshavn 14. januar.

I den efterfølgende rapport, som resulterede i en dårligere smiley, bliver det indskærpet, at fødevarer på menukortet skal være de samme som i maden:

'Virksomheden benytter kogt kalkuntopping i stedet for skinke. I virksomhedens menukort benyttes ordet skinke. Under besøget var der kun kogt kalkuntopping i virksomheden,' står der.

'Ægte' hjemmelavet shawarma

Skinken er dog ikke det eneste forlorne på restauranten, hvor der også bliver reklameret med ægte hjemmelavet shawarma af 100% flankesteak.

Rapporten konkluderede dog:

'Dette findes ikke i virksomheden, der benyttes frosset kebabkød.'

Talia's Pizza og Shawarma House havde følgende som forsvar:

'Det er en fejl. Vi bruger også skinke.'

Indskærpelsen medfører to gange gebyrbelagt opfølgende kontrol. Pizzeriaet fremviste kvitteringer for køb af skinke. Læs hele rapporten her.

'Vi har fjernet det nu'

Da Ekstra Bladet kontakter pizzeriaet, er der ikke den store forståelse for Fødevarestyrelsens kontrol fra ejeren Gassan Atoya.

Er det korrekt, at I ikke serverer det kød, I reklamerer med?

- Overhovedet ikke. Det er den gamle ejer, der har haft de ting på menukortet. Den nye ejer har lavet det om.

- Hvornår har I skiftet ejer?

- Her for nylig.

- Kan du ikke komme det nærmere?

- Det var den 01/09 eller 01/10.

- Men kontrollen skete 14. januar, så hvordan har det noget at gøre med det?

- Det er ikke det samme - det er den gamle ejer, der har haft det. Vi har fjernet det nu.

- Hvad tænker du ellers om kontrollen?

- Vi har det fint med det - vi har fået styr på det nu. Det hele er tip top, siger Gassan Atoya.

I CVR-registeret fremgår det, at pizzeriaet fra 08/04/2017 indtil 17/12/2019 blev drevet af Ola Atoya som udenlandsk virksomhed.

Det nuværende forhold er, at pizzeriaet er drevet af Mohamed Gassan Atoya som enkeltmandsvirksomhed siden 01/09/2018.