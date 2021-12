Pladsbilletter hos DSB bliver gratis efter juletrafikken

Efter juletrafikken bliver det gratis at få pladsbillet til intercity- og lyntog, mens der er restriktioner i den offentlige trafik.

Det oplyser informationschef i DSB Tony Bispeskov.

Siden restriktionerne blev indført i den offentlige transport, har pladsbillet været et krav.

Men fra 27. december koster de nødvendige pladsbilletter i lyn- og intercitytog ikke noget.

I de travle juledage skal betaling for pladsbilletter forhindre, at folk reserverer pladser, uden at de bruger dem. Er det gratis, risikerer DSB at køre med for mange tomme sæder.

- Så risikerer vi at køre med tomme, eller i hvert fald halvtomme tog, hen over julen. Det vil vi selvfølgelig gerne undgå, så vi kan få folk hjem til jul, siger Tony Bispeskov.

Restriktionerne løber ifølge de seneste meldinger frem til 16. januar næste år.