Plager danske strande: 'Havets hugorm' slår rekord

Fjæsingen har i den grad gjort sig bemærket langs de nordsjællandske strande i år.

Her har 'havets hugorm', som den giftige fisk også kendes som, stukket så mange mennesker, at der nu er tale om en ny rekord.

Det oplyser John Mogensen, cheflivredder i Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste, til Ekstra Bladet.

- Alt i alt har vi registreret 55 stik langs hele Nordkysten. Dermed er den gamle rekord, der lød på 42 stik over en sommer, blevet slået, siger han.

Særligt Hornbæk Strand har vist sig at være et fjæsinge-hotspot. Her er der alene blevet registreret 35 stik over sommeren.

- Det er dog ikke kun antallet af fjæsinger, man skal kigge på, men også antallet af fødder. Hornbæk er nemlig den klart mest travle strand, påpeger John Mogensen.

Annonce:

Nyt tiltag

Fjæsingens stik sammenlignes med et bid fra en hugorm og kan være yderst smertefuldt.

- Hemmeligheden er, at man hurtigt skal sænke legemsdelen i varmt vand. Lige i starten gør det ikke så ondt, men det gør det over tid.

- Fra næste år har vi derfor købt store gasflasker samt baljer, så vi kan lave store spande med varmt vand. På et tidspunkt havde vi tre, der blev stukket på samme tid, så der er behov for det, siger John Mogensen.

Cheflivredderen understreger dog en gang for alle, at man ikke skal være bange for at bade langs Nordkysten, selvom man dog kan være særligt uheldig.

- Vi havde en, der rullede sig i vandet og blev stukket på ryggen. Det var sgu op ad bakke. Det krævede kreativitet. Vi måtte dyppe håndklæder i det varme vand og lægge dem på ham.

Kommer tidligt

Fremover vil man være mere opmærksom på den giftige fisk i Nordsjælland.

Annonce:

- De kommer vældig langt ind mod stranden, og de kommer tidligere, end vi før har set. Vi havde første stik allerede 23. juni.

- Vi skal gøre mere ud af at fortælle, at man bør bade i nærheden af livreddere, for så er man tæt på hjælp, hvis man bliver stukket, siger John Mogensen.

Derudover har cheflivredderen et noget atypisk forslag til en løsning.

- I Nordsjælland piber vi ikke over problemerne, vi æder os ud af dem. Fjæsingen smager ganske udmærket, hvis man tilbereder den rigtigt.