Plaget butikscenter fuldt udlejet - efter 20 år

For første gang i 20 år er alle butikker i Domus Vista på Frederiksberg i København udlejet. Det skriver Ejendomswatch.

- Vi indgik en lejeaftale med Silvan for nogle måneder siden om 1100-1200 kvadratmeter, og det var – på nær nogle få kvadratmeter i kælderetagen – de sidste ledige butiksarealer. Det er første gang i cirka 20 år, at Domus Vista-centeret har fuldt udlejet, siger Jesper Loiborg, adm. direktør for KFI, til EjendomsWatch.

KFI overtog centeret i 2010, da den daværende ejer gik konkurs. Dengang var der store planer om at udvide centeret.

- Det var tæt på finanskrisen, og vi kunne ikke få så mange af de store detailkæder med. Ud over krisen frygtede de nethandel og skelede desuden til, hvad der skete i nabolaget: De var nervøse for det dengang nye Spinderiet-center i Valby, for planerne om et nyt center i Vanløse og for de udvidelser, som både Frederiksberg Centret og Rødovre Centrum var på vej med. Vi undersøgte derfor, om det i stedet kunne lade sig gøre med et center fokuseret på boligindretning, men det virkede heller ikke realistisk, siger Jesper Loiborg til Ejendomswatch.

Se også: Jysk købstad ramt af butiksdød: - Vi ser en by, der bløder

I stedet blev det oprindelige center renoveret og kan nu melde alt udsolgt med blandt andet den nye Silvan, der bliver en speciel city-variant med større have-center, men uden tømrergård, Meny, Peter Beier Chokolade, Petworld, apotek, en mindre postbutik samt et fitnesscenter.

Indkøbscenteret ligger i bunden af Domus Vista, der med sine 102 meter har været Danmarks højeste beboelsesejendom siden indvielsen i 1969.

Indkøbscenteret ligger i bunden af Domus Vista, som er Danmarks højeste beboelsesejendom. Foto: Martin Kurt Haglund

Se også: Planer godkendt: Kæmpe center bliver endnu større