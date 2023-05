Plakat-tyv plager cirkus: - Det er simpelthen så træls

Noget tyder på at det ikke er alle, der bliver lige glade ved synet af de letgenkendelige cirkus-plakater, der hvert år pryder lygtepæle landet rundt.

I hvert fald er Cirkus Arena ifølge dem selv nu løbet tør for plakater på grund af en plakat-tyv, der angiveligt huserer i Viborg. Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

I løbet af de seneste uger skulle gerningsmanden have afklædt adskillige lygtepæle i byen, hvilket har resulteret i, at viborgenserne tror, at showet er aflyst.

- Det er simpelthen så træls. Det værste ved, at plakaterne forsvinder, er, at folk tror, at forestillingerne er afholdt eller aflyst. Og det er de altså ikke, fortæller Kristoffer Ditlevsen, der er pressemedarbejder i Cirkus Arena til avisen.

Cirkus Arena er i dag Nordens største cirkus. Foto: Ernst van Norde

Kører rundt og piller dem ned

Kristoffer Ditlevsen fortæller, at Cirkus Arena har modtaget opkald fra borgere, der fortæller, at de har set en mand, der har kørt rundt og piller plakaterne ned.

Plakaterne skulle efterfølgende være blevet fundet i indkørsler og hække rundt omkring i Viborg.

Politiet i Viborg er dog ifølge avisen ikke bekendt med hændelserne.