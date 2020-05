Plan går helt i vasken: - Pisse ærgerligt

Jens Rasmussen fra Nordisk Beton troede, at han havde gjort et røverkøb, men nu er hans plan gået helt i vasken

En flygtningeby for nul kroner.

Det lyder som et røverkøb, og derfor slog Jens Rasmussen fra Nordisk Beton også til sidste år.

Men nu er hans plan gået i vasken, skriver sn.dk.

- Det er pisse ærgerligt, siger Jens Rasmussen, der i første omgang havde planer om et håndværkerhotel ved ved Femern-forbindelsen eller ungdomsboliger i Nordhavn i København.

Ekstra Bladet har talt med Jens Rasmussen, der forklarer, at der er flere årsager til, at de planlagte ting ikke kunne lade sig gøre.

- Vi havde en grund i Rødby, men grundens størrelse i forhold til byen passede ikke. Vi kunne kun opstille to tredjedele af byen, og så kunne vi bare smide den sidste tredjedel væk. Det ville vi ikke med vores grønne profil, ligesom det havde nogle omkostninger, siger Jens Rasmussen til Ekstra Bladet.

Plan B var ungdomsboliger i Nordhavn, men så kom coronavirussen.

- Vi havde en dialog med en køber, der ville bruge byen til ungdomsboliger, men så kom coronavirussen, og den lukkede Københavns Kommune ned. Det betød, at grunden ikke blev ledig alligevel, siger han til Ekstra Bladet.

På auktion

Nu står han med 75 flygtningeboliger i Næstved, som han ikke kan bruge til noget. Derfor skal de bare sælges til højest bydende, og flygtningebyen er sendt på auktion.

På Camden Auktions hjemmeside vælter det dog ikke ind med potentielle købere. Foreløbigt er der rullet to bud ind.

Pris? 100 kroner

- Vi forsøger at sælge dem, ellers må vi have dem tilbage på vores matrikel og stå, siger Jens Rasmussen.

Borgmester i Næstved Carsten Rasmussen. Foto: Per Rasmussen

Foræret væk

Onsdag fortalte borgmester i Næstved, Carsten Rasmussen (S), at de var glade for at forære bygningerne væk.

Pavillonerne har været årsag til flere skriverier i den lokale presse, hvor ord som skandale er blevet nævnt. Det skyldes, at det blev afsløret, hvordan tallet ikke var fire millioner kroner som først beskrevet, men derimod kostede det 12 millioner kroner.

Den fejl kostede centerchef i Næstved Kommune Tyge Wanstrup jobbet.