Planerne er klar: Men vi venter stadig på Mette F.

Juleanden er efterhånden fordøjet, og landets skoleelever står til at skulle tilbage i skole 4. januar. Eller skal de?

Vi har fortsat intet hørt fra regeringen om en eventuel forlængelse af de gældende restriktioner, men i Frederiksberg Kommune har de allerede taget konsekvensen. Skolerne er lukket frem til 11. januar.

Ekstra Bladet har talt med fem af de hårdest ramte kommuner foruden Københavns Kommune, Aarhus Kommune og Odense Kommune.

Her er planerne forskellige, men fælles for dem alle er én ting. De venter på en officiel melding fra Mette Frederiksen og resten af regeringen, da den kan ændre alt.

Du kan se de enkelte kommuners udmelding herunder:

Skolestart i kommunerne Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommune skriver følgende til Ekstra Bladet: 'I Jammerbugt åbner skolerne for fysisk fremmøde d. 6. Januar - dette for 0. - 10. Klasse. 4. Og 5. Januar er der fjernundervisning. Denne beslutning er taget for at give både forældre og medarbejdere tryghed og tid til at justere sig, hvis der bliver ændringer eller yderligere restriktioner henover jul og nytår. Samtidig følges det lokale smittetryk tæt, således at vi kan handle hurtigt, såfremt det er nødvendigt.' Greve Kommune Greve Kommune fortæller følgende til Ekstra Bladet: - De to første dag er med virtuel undervisning, og så venter vi på at få yderligere besked fra regeringen, siger kommunikationschef Anne Pihl Rasmussen til Ekstra Bladet. Herlev Kommune Borgmester i Herlev Kommune Thomas Gyldal Petersen oplyser: - Vi har været i dialog med skolelederne, og de mente, at det var bedst, hvis eleverne fra 0-4 klasse vente tilbage 4. januar, mens de større elever ventede til 11. januar. Men vi afventer selvfølgelig, hvad regeringen skulle komme med i de kommende dage, siger han til Ekstra Bladet. Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune oplyser til Ekstra Bladet, at de ikke har en plan klar i endnu. I skrivende stund arbejder de ud fra, at skolerne åbner 4. januar, og så venter de på yderligere fra regeringen Odense Kommune Chefkonsulent Diana Hoffmann Nielsen oplyser: 'I Odense Kommune følger vi de nationale retningslinjer, der jo lige nu siger, at elever kan vende tilbage i skole efter juleferien den 4. januar 2021.' Frederiksberg Kommune Elever i Frederiksberg Kommunes mindste klasser får udskudt deres fysiske skolestart med en uge. Det skriver Frederiksberg Kommunes borgmester, Simon Aggesen (K), på Facebook. I stedet for at møde 4. januar skal skoleeleverne fra 0. til 4. klasse vente med at dukke op i klasselokalerne til 11. januar - ligesom det allerede var gældende for skolernes ældste elever. - Altså skal ingen elever som udgangspunkt møde frem før den 11. januar, skriver borgmesteren efter et møde i den politiske kriseledelse. Aarhus Kommune Aarhus Kommune oplyser til Ekstra Bladet, at de eleverne fra 0-4 klasse skal møde op fysisk 4. januar, mens de øvrige klassetrin har virtuel undervisning. De skal dog møde op senere, medmindre regeringen forlænger de nuværende restriktioner. Albertslund Kommune Albertslund Kommune oplyser, at de først åbner skolerne igen 11. januar. Københavns Kommune Københavns Kommune oplyser følgende til Ekstra Bladet: - Lige nu er planen for folkeskolerne i København, at vi gør, som vi meldte ud før ferien: Nemlig at 0.-4. klasserne starter op med fysisk, klasseopdelt undervisning den 4. januar, mens skolerne kan vælge at fjernundervise 5.-10. klasserne i den første uge. Dette er i tråd med de nationale retningslinjer og dermed også, hvad der anbefales af landets sundhedsautoriteter. - Det er også scenariet, skolerne i København har planlagt ud fra og meldt ud til forældrene om. Men det er klart, at hvis der komme nye udmeldinger fra regeringen, så indretter vi os efter dem, siger ressourcedirektør i Børne- og Ungdomsforvaltningen Nicolai Kragh Petersen

Mette Frederiksen har fortsat ikke meldt noget ud om skolestart 4. januar. I kommunerne er planerne på plads, men de er klar over, at det kan ændre sig. Foto: Ritzau Scanpix/Keld Navntoft

I venteposition

Ekstra Bladet har talt med borgmester i Herlev Kommune Thomas Gyldal Petersen, der oplyser, at de på nuværende tidspunkt holder fast i den plan, som de lagde før jul.

Samtidig fortæller Herlevs borgmester, at beslutningen er truffet på baggrund af en række forskellige hensyn, som skolelederne har måttet tage.

- Hjemmeundervisningen er mest vanskelig for de forældre, der har de mindste børn, da det kræver forældrenes fulde opmærksomhed. Vi drøfter situationen med skolelederne, hvis der skulle opstå andre ønsker, men vi aner jo ikke, hvad der vil ske de næste par dage, siger Thomas Gyldal Petersen.

Også Københavns Kommune er i venteposition:

- Myndighedernes gældende covid-19-tiltag på skoleområdet løber frem til 3. januar, så man må forvente, at regeringen snart kommer med en udmelding om, hvad der skal ske efter den dato.

- Det venter vi nu på. Det er en speciel situation her i juleferien, og vi er klar over, at det kan være svært for både lærere, forældre og elever at navigere i, ikke mindst fordi der er kommet mange retningslinjer og tiltag på skoleområdet, hvoraf nogle er nationale, mens andre varierer fra kommune til kommune, siger ressourcedirektør i Børne- og Ungdomsforvaltningen Nicolai Kragh Petersen.

Foruden de otte kommuner beskrevet ovenfor har Ekstra Bladet kontaktet Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Ishøj Kommune, Gladsaxe Kommune og Rødovre Kommune, men de har ikke svaret på vores henvendelse.

Sådan så det ud, da Mette Frederiksen reagerede på navnesøster Jytte Margrethe Frederiksen, der fik en af Danmarks første vacciner mod coronavirus. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Frederiksberg var de første

Frederiksberg Kommune meldte søndag ud, at elever i kommunens mindste klasser får udskudt deres fysiske skolestart med en uge.

I stedet for at møde 4. januar skal skoleeleverne fra 0. til 4. klasse vente med at dukke op i klasselokalerne til 11. januar - ligesom det allerede var gældende for skolernes ældste elever.

- Altså skal ingen elever som udgangspunkt møde frem før 11. januar, skriver borgmesteren efter et møde i den politiske kriseledelse.

Ekstra Bladet har også været i kontakt med Københavns Kommune, der lover et svar inden længe.

