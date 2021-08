Planlægger milliard-projekt i dansk by

Et schweizisk energiselskab, H2 Energy Europe, planlægger at investere et milliardbeløb i opførelsen af Europas største Power to X-anlæg, der skal spille en stor rolle i fremtidens grønne omstilling

Efter planen skal Europas største Power to X-anlæg stå færdigt i Esbjerg i 2024. Anlægget skal omdanne grøn elektricitet til brint, som kan bruges direkte i lastbiler og anden tung landtransport.

I en pressemeddelelse mandag morgen fremgår det, at det schweiziske energiselskab H2 Energy Europe har købt en grund på 11 hektarer i Veldbæk ved Esbjerg. Det skriver JydskeVestkysten.

Anlægget vil blive det største af sin slags i Europa, og det skal omdanne strøm fra havvindmøller til brint, der blandt andet kan bruges i lastbiler. Power to X-anlægget kan altså være med til at løse klimaudfordringen.

- På sigt vil indførelsen af brintlastbiler hjælpe Danmark med at nå sine klimamål. Vi har en tostrenget plan, som indeholder et øjeblikkeligt fokus på at producere grøn brint i mindre skala ved udgangen af 2022, så de første brintlastbiler kan være på de danske veje, lyder det fra Clifford zur Nieden, direktør i H2 Energy Europe i pressemeddelelsen.

Stort skridt for Esbjerg

Det forventes, at brintfabrikken vil skabe mellem 200-300 nye, permanente arbejdspladser i Esbjerg fra 2024, hvor produktionen forventes at starte.

Esbjerg har desuden de optimale forudsætninger for et Power to-X-anlæg og brintproduktion, fordi byen ligger godt ift. Nordsøens havvind, og der er gode eksportmuligheder til store industriområder i Tyskland og resten af Nordeuropa.

Derfor glæder det Klima,- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S), at H2 Energy Europe har købt grunden i Esbjerg.

- Udmeldingen fra H2 Energy Europe er med til at skrive det nye kapitel i historien om Esbjerg som erhvervscentrum. Fra fiskeri og olieindvending er Esbjerg hastigt på vej mod en fremtid, der er med til at sætte streg under Danmark som en grøn stormagt. Nye grønne brændstoffer og brint er afgørende for fremtidens grønne samfund – ikke kun i Danmark, men også Europa og verden over. Teknologien indeholder store muligheder for både klimaet og erhvervslivet, og her er Esbjerg med til at bringe Danmark i front, siger Dan Jørgensen i pressemeddelelsen.