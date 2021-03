Plastik-helvede på dansk strand: Op mod 500.000 dimser flyder

Et stort plastudslip i Hvide Sande har sendt op til en halv til million små, sorte 'plastikdimser' ud i fjorden og i vandkanten.

En strandgæst, der gerne vil forblive anonym, kontaktede Ekstra Bladet, da vedkommende havde set, at de lå og flød langs Hvide Sande strand.

Ifølge Dagbladet Ringkøbing Skjern er der tale om små elementer i plast, som bruges i rensningsanlæg i opdrætsvandet hos lakseproducenten, Atlantic Sapphire i Hvide Sande.

Atlantic Sapphire har bekræftet over for Ringkøbing Skjern Kommune og Ekstra Bladet, at det er dem, der står bag udslippet.

Det nu er tredje gang, at der er sluppet plast ud, oplyser Atlantic Sapphire.

Ikke første gang

Thue Holm, der er teknologichef og medstifter af Atlantic Sapphire, beklager det store udslip.

- Vi er forfærdelig kede af, at der er så meget plast, der er sluppet ud, siger Thue.

- Det er ikke det, vi er sat i verden for.

Han regner med, at omfanget af udslippet muligvis er op til en halv million stykker, og ind til videre har de haft travlt med opsamlingen.

- På nuværende tidspunkt har vi indsamlet 300-400 liter, siger Thue Holm.

Det er tredje gang, at plastik flyder ud fra laksefarmen i Hvide Sande. Første gang var tilbage i 2018, anden gang var i sommeren 2019 og så igen i denne uge.

- Nu er det sket tre gange, Har I passet nok på?

- Nej, det har vi tydeligvis ikke. Vi kan kun prøve at gøre det godt igen. Det må simpelthen ikke ske tre gange.

- Vi blev opmærksomme på udslippet tirsdag og igangsatte en indsamling med det samme. Det tager lang tid, for der er mange stykker, og de flyder jo rundt, siger Thue Holm.

Første udslip var Atlantic Sapphire ikke opmærksom på det. Anden gang var det et af filtrene, der ikke blev sat på igen efter en rensning, og denne gang forklarer Thue, at frosten havde ødelagt et net ved et vandudløb.

Ifølge Thue har de igangsat et oprydningsteam og er i dialog med lokale myndigheder for at få stranden ren. De har også sat riste ved indgangsløb og rustfrie net ved udgangsløb, for at det ikke skal gentage sig.

Plastikdimserne er omkring halvanden centimeter lange og cirka en centimeter i diameter.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen ...

Atlantic Sapphire skriver i en mail til Ekstra Bladet: "Bæredygtig praksis er af største betydning for Atlantic Sapphire, og det er en drivende passion for brandet at bevare vores miljø. Desværre har der været utilsigtet lækage af biofilter i den nærliggende fjord fra danske anlæg. Efter at have hørt om hændelsen tog Atlantic Sapphire øjeblikkelige skridt til at rette op på situationen, og en fuld vurdering er i gang. Mens lækagen i sig selv er rettet, arbejder vi også sammen med frivillige hold for at hjælpe med strandoprydning og træffer foranstaltninger for at sikre forebyggelse af fremtidige lækager." - Atlantic Sapphire Vis mere Luk

Kommunen er orienteret

Anders Nørskov Stidsen, der er biolog og ansat ved Ringkøbing Skjern Kommune, siger til Ekstra Bladet, at der skal holdes et møde i næste uge med netop Atlantic Sapphire, hvor selve sagen skal drøftes, og hvad der skal ske fremover.

- Der er tale om et decideret udslip, siger Anders Nørskov Stidsen.

Dog vurderer kommunen, at der ikke er nogen akut fare for miljø- og dyreliv på nuværende tidspunkt.

- Der skal selvfølgelig ikke ligge plast i natur- og vandmiljøer, men vi har ikke set, at det gør skade på dyreliv.

Plastdimserne er også blevet fundet i tagrender, som tyder på, at fugle har transporteret dem rundt, oplyser Anders Nørskov Stidsen.