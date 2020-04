Playboy-konge i karantæne med 20 elskerinder

Bayersk luksushotel er lukket, men har ladet et farverigt entourage indkvartere - det er mange thailændere vrede over

Grand Hotel Sonnenbichl er på grund af coronavirus lukket. Det meddeler en tysk kvindestemme på telefonsvareren, da Ekstra Bladet ringer til det bayerske hotel.

For selvom der er lukket, residerer en særdeles betydningsfuld person angiveligt i øjeblikket på det firestjernede hotel i Garmisch-Partenkirchen, som de fleste kender for skihop 1. januar.

Han er konge af Thailand, i coronakarantæne, men langtfra alene. Maha Vajiralongkorn har nemlig 20 kvinder med sig.

Maha Vajiralongkorn kan rigtig godt lide damer. Her ses han med sin nyeste (fjerde) kone, Suthida, under parrets bryllupsceremoni i Bangkok sidste år. Foto: Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet ville naturligvis gerne i kontakt med en af kongens konkubiner eller selveste hans majestæt, og da telefonerne ikke bliver besvaret, har vi forsøgt at sende en mail i håb om et interview.

Den thailandske regent, som i forvejen er berygtet som en dameglad partykonge, har ifølge Bild sat sig selv i coronakarantæne med et følge, der ud over haremet tæller et antal tjenestefolk. Det er uklart, hvorvidt kongens kone er en del af entouraget.

En kvinde er ikke nok til thaikongen. Foto: Ritzau Scanpix

Selvom Tyskland i lighed med Danmark er lukket ned på grund af coronakrisen, har de tyske myndigheder givet hotellet særtilladelse til at lade kongen og hans damer indkvartere på alle hotellets værelser.

Opholdet er ikke faldet i god jord i hans hjemland.

I Thailand spreder coronavirussen sig med høj hastighed, og i dele af den traditionelt kongehuselskende befolkning er man utilfreds med, at kongen har forladt landet.

Hans højhed med Sineenat Wongvajirapakdi. Hun var en af kongens højtstående konkubiner, som pludselig faldt fra magtens tinde, da hun ifølge kongehuset lagde sig ud med dronning Suthida. Foto: Ritzau/Scanpix

På Twitter bruger flere og flere hashtagget #hvorforharvibrugforenkonge? (på thailandsk ser det sådan ud: #กษัตริย์มีไว้ทําไม).

Den slags er risikabelt for thailændere. I Thailand kan majestætsfornærmelse give fængselsstraf på op mod 15 år.

Maha Vajiralongkorn overtog tronen efter sin populære far, kong Bhumibol Adulyadej, der døde i 2016 efter 70 år som regent.

Thaikongen uden skitøj. Foto: Ritzau Scanpix

Mens den nu afdøde konge havde et livslangt ægteskab med sin hustru og børnenes mor, dronning Sirikit, har tronfølgeren Maha Vajiralongkorns liv været præget af skilsmisser, ægteskabelige opgør og slagsmål om forældremyndighed. Kronprinsen er officielt far til syv børn.

Bare bryster og hellig hund

Han er kendt for at have levet et ekstravagant luksusliv i sus og dus med flere forskellige hustruer og et hav af elskerinder.

Som videoen over artiklen antyder, er der tale om en farverig herre, som gør, hvad der passer ham.

For eksempel da han udnævnte sin nu afdøde puddelhund Foo Foo til general i flyvevåbenet. De måbende tobenede generaler protesterede ikke, da kritik af deres firbenede kollega kunne skaffe dem en tur bag tremmer.

I den omtalte video, som Ekstra Bladet udelukkende bringer en sekvens af over artiklen, fejrer den daværende kronprins sin tredje hustrus 30-års fødselsdag. Ser man videoen i sin fulde længde toner den nu afdøde vovse også frem.

Hunden er iklædt en smoking-lignende dragt, fødselsdagsbarnet vimser rundt med blottede bryster i g-streng, mens ulasteligt klædte tjenere pisker rundt med mad og drikkevarer.

Da Foo Foo døde i 2015, fik den en begravelse, der er en statsmand værdig. Med dødsfaldet fulgte fire dage med buddhistiske begravelsesritualer og kremering.