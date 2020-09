Playboy-kongen i trekantsdrama

Thailands playboy-konge Maha Vajiralongkorn har pludselig og helt uventet hentet en kvindelig rådgiver tilbage i de hjemlige gemakker igen.

For godt et år siden blev den 35-årige Sineenat Wongvajirapakdi ellers sendt ud i mørket.

Kongen - eller måske nærmere kongens hustru - mente, at den unge og smukke kvinde forsøgte at obstruere dronningens arbejde. Sineenat blev ligefrem beskyldt for at forsøge at blive dronning i Thailand.

I en officiel meddelse blev hun betegnet som illoyal.

Høj rang

Sineenat Wongvajirapakdi er uddannet sygeplejerske. Hun har en høj militær rang og er specialist i krigsførelse i junglen.

Da kong Maha Vajiralongkorn udnævnte den attraktive kvinde til at blive sin consort - en helt særlig rådgiver og ledsagerske - udløste det masser af rygter i den thailandske befolkning.

Ifølge TV-stationen CNN er det godt et århundrede siden, at en thailandsk konge har gjort brug af en sådan consort.

Trekantdramaet mellem kongen, dronningen og jungle-sygeplejersken endte med, at den 35-årige kvinde blev ekspederet ud af kongeslottet.

Her ses den thailandske konge med dronning Suthida under deres bryllupsceremoni. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Hun er uplettet

Nu er Sineenat så vendt tilbage under nogle meget uklare omstændigheder.

Kongen har trukket alle de tidligere beskyldninger mod Sineenat Wongvajirapakdi tilbage og kalder hende helt 'uplettet.'

Kongehuset har ligeledes meddelt, at kvinden får alle sine titler, militære rank og dekorationer tilbage. En begrundelse for den dramatiske ændring er der dog ikke kommet.

De thailandske medier er afskåret for at skære ind til benet og fortælle den sande historie om playboy-kongens liv. Det vil være majestætsfornærmelse, og den slags honoreres med minimum femten års fængsel.

Følges tæt

Det royale drama følges tæt af den thailandske befolkning, som tidligere var yderst royalt anlagt, mens den gamle konge besad tronen.

Et regulært oprør mod monarkiet i dets nuværende form er for længst begyndt at spire i landet.

For en måned siden demonstrerede flere tusinde thaier for at få indført demokratiske reformer og ændringer i monarkiet.

