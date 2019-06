Playboy-model risikerer dødsstraf

Den tidligere Maxim- og Playboy-model Kelsey Turner erklærede sig sidste torsdag ikke skyldig i sammen med sin kæreste, Jon Logan Kennison, at have dræbt psykiateren Thomas Burchard i Las Vegas.

Det lykkedes dog ikke de to at overbevise den offentlig anklager om deres uskyld, og anklageren vil nu have deres sag foran en dommerkommité, som skal tage stilling til, om anklageren skal gå efter en dødsstraf, hvis de bliver kendt skyldige.

Det skriver det amerikanske medie CBS News.

Tirsdag i sidste uge erklærede deres tidligere husfælle, Diana Pena, sig skyldig i medvirken til mord og implicerede Turner og Kennison i drabet på Thomas Burchardt.

Kelsey Turner sammen med sin advokat Brian Smith. Hun erklærede sig ikke skyldig i mordet på en psykiater. Foto: Erik Verduzco/ AP

'Sugardaddy'

Ifølge politiets teori havde Kelsey Turner et intimt forhold til Burchardt, som agerede hendes 'sugardaddy' og betalte hendes leje for det hus, som hun boede i sammen med Pena og Kennison.

Politiet har fundet blod, fodspor, rengøringsartikler, og genstande tilhørende Thomas Burchardt i Playboy-modellens hus og garage, ligesom der også er fundet håndklæder af samme type som et, der blev fundet på gerningsstedet.

Efter drabet på den 71-årige psykiater er det kommet frem, at han over flere år har ydet økonomisk bistand for op mod to millioner danske kroner, skriver Washington Post.

Politiet tog dette forbryderbillede, da de anholdte Kelsey turner for mordet på Thomas Burchard. Politifoto

Det er endnu uklart, hvorfor Burchardt har betalt Kelseys udgifter. I rets-dokumenterne, som mediet 'The Californian' er kommet i besiddelse af, fremgår det, at det langt fra er første gang, at han har gjort noget lignende.

I skilsmisse-dokumenter fra 2001 oplyste Thomas Burchardt, at han havde betalt husleje til en række andre personer. Han skulle blandt andet have betalt tusindvis af kroner til kvinder, som han mødte på nettet. Noget, der fik hans ekskone til at beskylde ham for utroskab.

Ville 'bare' hjælpe

Burchardt forklarede selv, at hans daværende kone havde misforstået ham, og at hans intention blot var at hjælpe. Noget der bakkes op af Judy Earp, der dannede par med ham gennem de seneste 17 år.

- Han forsøgte altid at hjælpe folk. Alle med en trist historie. Nogle folk har så udnyttet det, fortæller hun til New York Post.

Judy fortæller, at hun aldrig var i tvivl om sin kærestes intentioner, og hun mener, at forholdet mellem ham og Turner var rent platonisk.

25 year-old Kelsey Turner has been arrested in connection to the murder of 71-year-old Thomas Burchard. His body was found in the trunk of an abandoned car near Lake Mead.



"I hope nobody ever has to go through this," said Judy Earp, Burchard's girlfriend of 17 years. #8NN pic.twitter.com/iUQMxMKSwY — Shakala Alvaranga (@SMAlvaranga) March 29, 2019

Den mistænkte models far har forsøgt at starte en GoFundMe-kampagne for at kunne betale for datterens udgifter til retssagen, og han mener, hun er uskyldig:

'Hele sit liv har hun hjulpet andre. Nu er det hende, som behøver hjælp. Hun er mistænkt for noget, som hun overhovedet ikke har gjort', stod der i beskrivelsen af kampagnen.

Den blev dog siden taget ned af GoFundMe, fordi den overskred betingelserne for kampagner på hjemmesiden.

