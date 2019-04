Playboy-Simon voksede op i fattigdom: Nu snyder han kvinder i hele Europa

Den israelske svindler Shimon Hayut voksede op i et fattigt kvarter i Israel. I dag er han blevet afsløret som Tinder-svindler i hele Europa. Også i Danmark

På overfladen ligner han enhver skandinavisk kvindes vådeste sydeuropæiske drøm. Mørkt hår, dådyr-øjne og velklædt. Men bag det charmerende ydre gemmer sig en grum hemmelighed.

Shimon Hayut.er vokset op i et fattigt kvarter i den israelske by Tel Aviv, men i dag lever han et helt andet liv i luksus, selvom det hele er snyd. Norske VG har afsløret, hvordan han i årevis har snydt kvinder for adskillige millioner.

Fremgangsmåden er den samme, hver gang han lokker kvinder i fælden ved at udgive sig for at være Simon Leviev, direktør i diamantselskabet LDD og søn af milliardæren Lev Leviev.

Først finder han sine ofre på Tinder eller andre datingapps, hvorefter han imponerer dem med sit privatfly, lækre hoteller, dyre middage og gode talegave. Men ifølge VG er hele gildet betalt af andre kvinder, som han har narret.

Snydt for 1,5 millioner

En af de kvinder, der gik direkte i fælden, var Cecilie Fjellhøy. Hun har valgt at stå frem i VG og fortælle sin historie.

Den 31-årige kvinde troede i flere måneder, at hun var kæreste med Simon Leviev, som hun havde mødt på Tinder i London. Parret levede et liv i luksus med rejser og dyre middage omgivet af en bodyguard.

Efter et par uge bildte Simon Leviev hende ind, at han var en jagtet mand, og derfor ikke kun efterlade digitale spor.

Han bad om hendes kreditkort, så han kunne bruge penge uden at blive sporet. Naturligvis med lovning om, at hun ville få pengene tilbage.

Efterfølgende blev Simon Leviev mere og mere fraværende, mens undskyldningerne om, hvorfor han ikke kunne ses, blev flere og flere. Han holdt dog kontakten, og de søde beskeder væltede stadig ind.

Ifølge Cecilie Fjellhøy så de kun hinanden tre gange i løbet foråret 2018, mens anmodningerne om at sende penge blev mere og mere hyppige. I alt sendte hun 1,5 millioner norske kroner til svindleren, inden kontakten stoppede brat.

- Jeg fortalte om ham til min familie for første gang, og han havde talt i telefon med min mor. Jeg havde glædet mig så meget til, at han skulle komme og møde dem. Men Simon kom aldrig. Der var altid noget med jobbet, der var vigtigere, og så bad han om flere penge. Der vidste jeg, at jeg var blevet snydt, siger hun til VG.

Dansk kvinde snydt

Senere fandt hun ud af, at Simon Leviev ikke er mandens rigtige navn. Det var derimod Shimon Hayut, der havde svindlet hende. Og han var langt fra direktør eller rigmandssøn.

Den 28-årige mand fra Israel er idømt tre års fængsel i Finland for groft bedrageri af tre finske kvinder. Derudover er han anmeldt for svindel i Tyskland, Sverige, Litauen, mens sagerne mod ham i Danmark og Norge er blevet henlagt.

Politiken har tidligere beskrevet historien om en dansk kvinde, der ønsker at være anonym.

Den 39-årige danske kvinde havde et kortvarigt forhold med Simon Leviev, der blandt andet bød på en tur til Barcelona. I alt blev hun snydt for 183.000 kroner, inden hun droppede ham.

Nordsjællands Politi har bekræftet, at de har modtaget en anmeldelse, men ikke gik videre med sagen, da det ville være for svært at løfte bevisbyrden mod ham, ligesom offeret formentlig aldrig ville få sine penge tilbage.

