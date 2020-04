Plejehjem eller ældrepleje er i mindst 35 kommuner ramt af coronavirus

I mindst 35 af landets kommuner er coronavirus kommet ind på plejehjem og i ældreplejen, skriver DR Nyheder.

DR Nyheder har foretaget en kortlægning over landets 98 kommuner. Den viser, at der i 35 af kommunerne er alt fra et enkelt tilfælde på et plejehjem til flere smittede.

I Frederiksberg Kommune har seks borgere i ældreplejen, der var smittet med coronavirus, mistet livet. I Københavns Kommune er det 11 personer.

I Brønderslev er seks beboere og ni ansatte på det samme plejecenter smittet.

- Det er det, vi har frygtet. Nu kan vi se, at smitten for alvor kommer ind på plejehjemmene, hvor nogle af landets mest syge og svage bor, siger direktør i Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen til DR Nyheder.

Direktør i Kommunernes Landsforening Christian Harsløf kalder det forventeligt, da det er en epidemi, der har bredt sig over hele landet.

Kommunerne indførte besøgsforbud på plejehjem, da coronasmitten begyndte at brede sig i landet, men personale risikerer at bringe smitten ind på plejehjemmene, forklarer Christian Harsløf.

Der er omkring 950 plejehjem i Danmark, skriver DR.