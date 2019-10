Plejehjem fester for arvet formue: - De skal bruges på tant og fjas

I weekenden holdt Dragsbækcentret i Thisted tyrolerfest for at fejre en millionarv fra to afdøde beboere

Tern pryder dugene. Fadøl flyder fra fustagen og ned i de tunge ølkrus. Tyske gloser lyder fra højtalerne.

Det er oktober og vi er til tyrolerfest. Men gennemsnitsalderen kravler noget højere op end sædvanligt, for det er beboerne på plejehjemmet Dragsbækcentret i Thisted, der giver den gas.

Et ægtepar uden børn sluttede deres liv på stedet, og de valgte at give formuen til deres sidste hjem.

- Man kniber sig i armen. Det er jo fuldstændigt vanvittigt. Jeg er dybt taknemmelig for den glæde, det her kan give beboerne. Det er altså stort, siger leder af Dragsbækcentret Lotte Bloch til Ekstra Bladet.

Leder Lotte Bloch - i grøn kjole og flettet paryk - får sig en kædedans med de af beboerne, der har overskud til at vrikke hofterne. Foto: Claus Bonnerup.

Hun smiler stort til en beboerne og skåler i en tår øl. Hun er også i festhumør denne oktoberaften. Ligesom flertallet af personalet og de frivillige er hun iført fuldt tyrolerkostume - inklusiv flettet paryk.

- Fordi de har været så præcise i deres testamente, så kan pengene ikke gå til andet end underholdning. De skal bruges på tant og fjas, fortæller lederen.

Fakta: Arven til 'tant og fjas' * Annelise og Peder Andersen testamenterede deres formue til Dragsbækcentret. * Ægteparret boede selv på stedet frem til deres død. * Hun gik bort i 2016 - han i 2018. * Arven udgjorde omkring halvanden million kroner. * Efter blandt andet en storstilet gallafest med Kandis-Johnny-koncert, et foredrag med Søren Ryge og en sommerhustur er der i dag 1.361.160 kroner tilbage. * Ifølge testamentet skal pengene anvendes til gavn for beboerne på Dragsbækcentret for eksempel i forbindelse med fester og underholdning. * Nu er boet efter Annelise og Peder endeligt gjort op. Det blev fejret med tyrolerfest.

Anna på 96: - Det her er en fest, vi husker

Tyrolerfesten startede allerede om formiddagen, og mange af de gråhårede dansemus holder ved helt til slut klokken 21, hvor de tyske slagere fra familieforetagendet Tyrolerklang slutter af med at hive gæsterne op af stolene.

96-årige Anna Goul-Jensen tager en svingom og klapper i takt til musikken, inden hun sætter sig ned igen og griber sit store ølkrus.

- Det her er en fest, vi husker. Det har været fantastisk, siger hun med et smil.

Alderen holder ikke Anna Goul-Jensen, 96, tilbage. Foto: Claus Bonnerup

Hun nyder godt af de mange aktiviteter på Dragsbækcentret.

- Det er et godt sted at være. Der sker mange ting, og det kan vi gamle også have brug for. Især hvis man nogle gange sidder alene, skønt mine børn siger: 'Mor, du er aldrig hjemme,' griner hun.

Inden de døde, nåede Anna at møde det ældre ægtepar, der testamenterede deres penge til 'tant og fjas' til Anna og de andre beboere.

- De var nogle sympatiske folk. Det er en utrolig tanke, mener hun.

Frivillige og lokale pensionister fester med

Når der skal være fest, så lad der være fest.

Den talemåde må plejehjemmet i Thisted siges at leve op til. Ikke kun beboere, pårørende og personale danser til tonerne af tyrol.

Også de frivillige på Dragsbækcentret og en håndfuld lokale pensionister er inviteret på øl, wienerschnitzel og strudel med æbler. En af dem er Bente Holme Pedersen, 78.

- Det er bare suverænt. Jeg får ligeså meget med hjem herfra som de gamle, siger hun.

- Det giver mig en masse at være frivillig og være med til en aften som den her, siger Bente Holme Pedersen, der her har beboerne Alfred R. Jensen og Alfred Søndergaard til bords. Foto: Claus Bonnerup.

De sidste seks-syv år har hun været frivillig på stedet, og det har gjort hende fortrøstningsfuld om sin egen alderdom.

- Jeg har ikke noget problem med at komme på plejehjem, hvis bare jeg kan komme herop.

Normalt flokkes folk nok ikke om et plejecenter, men det grå guld fra lokalområdet, som Ekstra Bladet møder til festen, lader i hvert fald til at være glade for stedet.

- Vi kommer her hver torsdag, og der sker noget nyt hver gang. Jeg kan kun rose dem, og derfor er vi selvfølgelig også glade for at være med til tyrolerfesten, forklarer 82-årige Birthe Olesen, inden hun hopper i en taxa hjem sammen med veninden Irene på 84.

Bandet Tyrolerklang opfordrer jævnligt til en dans. Mange af beboerne viser med et smil, at man sagtens kan dtage en svingom selvom bentøjet måske ikke er, hvad det har været. Foto: Claus Bonnerup

88-årige Ellen: - Jeg er med på den værste

En af de sidste, der forlader festen, er Ellen Rysgaard, 88, der har sin søn og svigerdatter med til bords. Lasse Rysgaard, 65, er hoppet i lederhosen, mens hans kone Annemieke Rysgaard, 58, holder stilen i en blå tyrolersag.

- Det er så sjovt at holde fest her. Der bliver ikke gjort forskel på, om du er beboer, pårørende eller kommer udefra. Dem, der bor her, kan jo også godt lide at feste. De er bare ældre nu, siger Annemieke.

Lasse sætter stor pris på de mange penge, hans mor og de andre modne damer og herrer på stedet nu kan feste op.

- Stedet her var rigtigt godt i forvejen, og det er virkelig nogle trygge rammer for mor, som har haft det svært, efter min far døde. Men nu er det løftet til et endnu højere niveau, fortæller han.

Lasse Rysgaard, 65, giver sin mor, 88-årige Ellen Rysgaard, en svingom. Foto: Claus Bonnerup

Ellen selv ligner ikke en, der har lyst til at afbryde festlighederne, selvom hun har været i gang hele dagen.

- Jeg er med på den værste, siger hun med et grin, der afslører, at hun må have været farlig på et dansegulv som ung.

- Det her er simpelthen bare så godt på alle mulige måder. Nu sker der noget, og det kan vi jo godt lide, slår hun fast.