Plejehjem klar til vaccine

Landets 933 plejehjem orienterer mandag de respektive kommuner om, hvem der skal vaccineres blandt hjemmenes beboere og ansatte. Hos Plejecentret Abildgården i Aarhus har næsten alle - 22 ud af de 24 adspurgte beboere på centret - takket ja til som nogle af de første i Danmark at blive vaccineret mod covid-19.

- Vi har to huslæger, som udfører vaccinationerne i dagene mellem jul og nytår, siger sygeplejerske ved Plejecentret Abildgården, Heidi Pilgaard Buch, til Ekstra Bladet.

Hun tilføjer, at hun selv, en sundhedsassistent og en ergoterapeut bliver involveret i udførelsen af vaccinationerne.

- Det er vigtigt, at vi løser opgaven så hensigtsmæssigt som muligt. Derfor vil vi forsøge at gøre oplevelsen så hyggelig, at beboerne måske glemmer, at de er ved at blive vaccineret, siger Heidi Pilgaard Buch.

Efter selve vaccinationen, som kun tager få minutter hos lægerne på tre forskellige lokationer i centret, skal de vaccinerede overvåges i 15-30 minutter, og her vil Abildgården servere kaffe og læse historier op for dem, der har lyst til det, oplyser Heidi Pilgaard Buch.

Personale siger fra

Flere plejehjem bekræfter, at der mandag er deadline for at sende listerne ind med navnene på de beboere og ansatte, som ønsker at blive vaccineret.

- Svarfristen for vores 17 ansatte udløber først i morgen (tirsdag), men jeg ved ud fra de svar, vi hidtil har fået, at der både er nogen, der ønsker at blive vaccineret, men også nogen, der takker nej, siger Heidi Pilgaard Buch.

Landets plejehjem har ifølge tv2.dk. de seneste dage indhentet tilsagn fra omtrent 40.000 plejehjemsbeboere om, hvorvidt de vil vaccineres eller ej mod covid-19 i den kommende tid.

Vaccinen fra Pfizer og BioNTech står på tærsklen til at blive sprøjtet ind i tusindvis af danskere om få dage. Foto Dado Ruvic/Reuters

Plejehjem i kommuner med den højeste incidens af sygdommen per 10. december bliver prioriteret først. Tidligere mandag kunne Ekstra Bladet fortælle, at de allerførste kan blive vaccineret allerede juleaftensdag, hvis alt går glat.

- Det bliver dog ikke her. Vores læger har også deres praksis at tage hensyn til, og de skal koordinere flere ting og kan derfor først gå i gang i dagene mellem jul og nytår (27.-31.12), siger Heidi Pilgaard Buch.

Tidskrævende proces

Processen med at finde frem til, hvem af beboerne og de ansatte, der vil vaccineres, har taget flere dage

- I den forbindelse er der en del beboere, som har en aftale med pårørende om, at de er med i helbredsmæssige beslutninger, så der skal der også tages kontakt til dem først, fortæller Karin Kappel, der er kvalitets- og velfærdschef i Altiden, som driver fire plejehjem i tre forskellige regioner rundt omkring i landet, til tv2.dk.

Blandt andet plejehjemmet Christians Have i Solrød Kommune, som bliver et af de første plejecentre i Region Sjælland, hvor der skal vaccineres.

Danmark har på forhånd sikret sig to millioner doser af vaccinen fra Pfizer/BioNTech.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fakta om vacciner på vej til Danmark Danmark har aftaler om køb af coronavacciner fra følgende seks producenter: Oxford/AstraZeneca: Cirka 2,6 millioner vacciner Sanofi-GlaxoSmithKline: Cirka to millioner vacciner Johnson & Johnson: Cirka 5,6 millioner vacciner BioNTech/Pfizer: Cirka to millioner vacciner CureVac: Cirka 2,6 millioner vacciner Moderna: Cirka en million vacciner Når du bliver vaccineret, kan du ikke selv vælge, hvilket mærke du får. Kilde: Lægemiddelstyrelsen Vis mere Luk

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Pfizer-vaccine kan få EU's godkendelse mandag aften