Plejehjem ramt af ny mutation

Tre beboere på plejehjemmet Kildemarkscenteret i Næstved er smittet med den britiske coronamutation B117.

Det skriver TV2 Øst.

I alt er 19 borgere og 18 medarbejdere smittet med coronavirus og heraf er tre altså med sikkerhed smittet med mutationen.

- Styrelsen (Styrelsen for Patientsikkerhed, red.) har været inde og foretage smitteopsporing. Nu intensiveres den smitteopsporing. Det betyder, at vi har oplyst om kontaktoplysninger til alle pårørende til beboerne, som vil blive kontaktet enkeltvis af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det samme gælder for medarbejderne, siger Jakob Bigum Lundberg, direktør for Sundhed og Ældre i Næstved Kommune, til TV2 Øst.

Virolog: Ny coronamutation rammer på et dårligt tidspunkt

Plejehjemmet er delt op i tre centrer, men smitten er begrænset til et af dem, skriver TV2 Øst.

Styrelsen for Patiensikkerhed fik i første omgang om mistanke om, at mutationen havde indfundet sig på plejehjemmet, da flere blev smittet på meget kort tid.

Der bor i alt 99 borgere på Kildemarkcenteret i Næstved.

Heunicke om mutationer: - Derfor er vi bekymrede

Tilfælde af mutationen B117 stiger til 256 i Danmark

Mathias vækker opsigt: Dansk forsker tæt på at knække kræftgåden