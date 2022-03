Plejehjemsbeboere fanget i urin-mareridt

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Der er stor utilfredshed med den vaskeløsning, Syddjurs Kommune lige nu tilbyder ældre på deres fem plejecentre.

- Jeg synes, det er ydmygende over for vores gamle mennesker, siger Merete Bødker Olsen, hvis svigerfar indtil november boede på plejecentret Rosengården i Hornslet.

Selvom hendes svigerfar døde i slutningen af sidste år, har hun beholdt noget af hans gamle tøj. For tankerne om de konstante røde pletter på tøjet kan hun ikke slippe.

- Jeg synes, at dem, som har stemt for ordningen, selv skulle prøve at trække i sådan noget tøj, siger hun.

De røde pletter er misfarvning efter urin. Selvom tøjet er vasket rent, forsvinder pletterne ikke.

Det er på ingen måde tilfredsstillende, mener Venstres Christoffer Pedersen, som er formand for sundheds- og ældreudvalget i Syddjurs Kommune.

- Ældre skal ikke gå rundt i tøj med de her pletter. Det er ikke godt nok, siger han og fortsætter:

- Men meldingen fra plejecentrene er, at det skulle være noget bedre nu. Og så er der stor forskel på problemets omfang fra plejecenter til plejecenter. Han understreger, at en undersøgelse af problemets omfang og eventuelle løsninger er sat i gang.

- Jeg er da utålmodig. Både vi og det tidligere social-, sundheds- og ældreudvalg har påtalt problemet og bedt om en løsning. Hvis jeg havde vidst det her, da vi stemte om løsningen, så havde jeg nok ikke stemt for, siger Christoffer Pedersen (V).

De røde pletter er kommet, efter en ny vaskeordning blev indført i midten af 2020 på alle fem plejecentre i Syddjurs Kommune.

På det tidspunkt var kommunen økonomisk presset, og det blev vurderet, at den nye ordning kunne spare kommunen 175.000 kroner årligt. Som pårørende Erik Munkholt Sørensen oplever det lige nu, er virkeligheden en helt anden.

- Jeg er 100 procent sikker på, at hvis man efterkalkulerer det, så er det en underskudsforretning, siger han.

Ifølge Syddjurs Kommune er besparelsen dog opnået ved, at man har overført færre penge til plejeboligernes budgetramme.

Samtidig var tanken, at de faglærte sosu-hjælpere og sosu-assistenter skulle få mere tid til de ældre.

Det argument køber Erik Munkholt Sørensen dog ikke i forhold til Rosengården.

- Jeg kender ikke situationen de andre steder, men her var det en ufaglært i samarbejde med frivillige, som stod for vaskeriet før, siger han.

I dag får beboerne på Rosengården vasket tøj hver tirsdag. Hvis en ældre borger har haft et uheld en onsdag aften, så skal vedkommendes tøj skylles af personalet.

Herefter skal det ligge i en pose, indtil det bliver hentet ugen efter.

- Jeg forstår ikke, at man kan hyre en virksomhed, som ikke kan få vasket tøjet rent, uanset hvor i processen problemet opstår, siger Erik Munkholt Sørensen.

Vaskeriet ELIS ønsker ikke at blive interviewet om sagen, men skriver i en mail til TV 2 ØSTJYLLAND:

- Hos Elis er vores kernekompetence at vaske tekstiler, faktisk tonsvis hver uge; Så også denne udfordring forventer vi i fællesskab med kommunen og med faglig sparring fra Teknologisk Institut at løse.