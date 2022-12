Plejehjemsbeboere i julechok: Får dobbelt så stor regning i 'julegave' af kommunen

Plejehjemsbeboerne i Næstved Kommune har formentlig fået sig lidt af et chok, da det gik op for dem, at de ved årsskiftet kunne se frem til at betale dobbelt så meget for deres madordning.

Og nej, der er ikke tale om en absurd spøg fra en ondsindet drillenisse ... den er såmænd god nok.

Ved årsskiftet bliver plejehjemsbeboerne i den føromtalte kommune nemlig ramt af en dobbelt så stor regning for den daglige kost.

Det skriver sn.dk.

Indtil nu har den kommunale madordning kostet lige præcis 3000 kroner om måneden.

Men i januar skal der altså betales for to madordninger på én gang, hvilket altså løber op i 6000 kroner pr. plejehjemsbeboer.

Dårlig timing

For mens beboerne på kommunens plejehjem førhen har betalt bagud for deres madordning, så skal de fremover betale forud. Derfor ender januar altså med at blive ekstra omkostningstung for kommunens ældste.

Det sker endda i en tid, hvor den rekordhøje inflation og forbistrede energikrise i forvejen har sat de fleste husholdninger herhjemme under et gevaldigt pres.

Formand for ældrerådet i Næstved Kommune, Ole M. Jung, mener ikke, at kommunen kan være det bekendt. Til sn.dk siger han:

- Kommunen timing er dybt kritisabel. Netop nu er vi mange, som har støttet julehjælp til trængende familier (...). Kommunens tiltag er jo det modsatte - nemlig at de ældre tvinges til at yde julehjælp til kommunekassen, lyder det fra Ældrerådets formand.

Tilbyder afdragsordning

Det er ifølge sn.dk et spritnyt it-system, der ved årsskiftet ender med at forårsage den uheldige dobbelt-regning, som altså går ud over nogle af kommunens mest udsatte borgere.

Næstved Kommune har dog forsøgt at imødekomme kommunens mange plejehjemsbeboere.

Det er således muligt at udskyde betalingen, ligesom en afdragsordning kan tages i brug, hvis pengene i januar ikke slår til.

Næstved Kommune understreger over for Ekstra Bladet, at der ikke er tale om en decideret prisstigning, men tværtimod en teknisk regulering af betalingstidspunkterne.

Kommunen påpeger samtidig, at man grundet den ændrede praksis i Gældsstyrelsen ikke selv har været herre over timingen..