Plejehjemsbeboere i Norge smittet trods fuld vaccination

Otte plejehjemsbeboere i Norge har fået konstateret coronavirus, selvom de er færdigvaccineret for to måneder siden. Afdelingsdirektør for Folkehelseinstituttet siger, det er forventeligt, men at sagen undersøges

Er du blevet smittet med coronavirus efter at være færdigvaccineret?

Selvom otte norske plejehjemsbeboere blev færdigvaccineret for to måneder siden, er de nu alligevel blevet smittet med coronavirus.

Det skriver det norske medie Dagbladet.

Smitten er sket på et plejehjem i Jessheim, der ligger i den norske kommune Ullensaker

I første omgang var der tale om syv plejehjemsbeboere, og fredag morgen skriver Dagbladet, at yderligere én beboer er blevet konstateret smittet. Udover beboerne er syv ansatte og to nærkontakter smittet.

Forventeligt

Om episoden siger Line Vold, der er afdelingsdirektør for smitteværn og beredskab hos Folkehelseinstituttet i Norge, til VG, at smitten hos de færdigvaccinerede plejehjemsbeboere ikke er unormal.

- Det forventes, at nogen testes positiv, selv efter de er færdigvaccineret. Det er ikke helt overraskende, at vi ser smitte hos folk, der er vaccinerede, siger hun til mediet.

Hun fortæller også, at Pfizer selv siger, at vaccinen har en god effekt på den brasilianske og sydafrikanske variant, men at der også har været rejst spørgsmål om vacciners effekt på netop disse varianter, og at det er noget, der undersøges overalt.

Hos Pfizer i Norge lyder meldingen også, at en vaccine ikke er lig med en garanti mod sygdommen.

- Det er trist at høre, at folk er blevet smittet på trods af, at de er vaccineret. Vi ved, at vaccinen yder god beskyttelse mod infektion og mod at smitte andre, men vaccinen er stadig ikke en fuldstændig garanti mod sygdom. Heldigvis fungerer vaccinen også sådan, at man ofte får et mindre alvorligt forløb af sygdommen, siger Joachim Henriksen, der er kommunikationschef for Pfizer i Norge, til det norske medie, Dagbladet.

To af de smittede beboere blev indlagt på hospitalet, og én er udskrevet igen.

Tre ud af de otte beboere er på nuværende tidspunkt konstateret smittet med enten den sydafrikanske eller brasilianske variant.

Alle beboere blev vaccineret med coronavaccinen fra Pfizer.