Plejepersonale bliver igen opfordret til coronatest

Fra fredag bliver personale i ældreplejen og på sociale tilbud med sårbare opfordret til at tage to selvtest for covid-19 om ugen.

Det skriver Social- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Og fra 15. august bliver det faste personale i ældreplejen i stedet opfordret til at tage en PCR-test hver 14. dag.

Er man løst tilknyttet personale i ældreplejen bliver man fra 15. august opfordret til at tage en selvtest før en vagt, hvis man ikke har mulighed for at tage en PCR-test.

Social- og Ældreministeriet og Sundhedsministeriet har lavet en aftale med kommunerne og regionerne om, at testindsatsen skal genoptages.

Det sker på baggrund af en vurdering fra de danske sundhedsmyndigheder, skriver ministeriet i pressemeddelelsen.

Ministeriet opfordrer også til, at personer, som er pårørende til beboere på plejehjem eller modtagere af hjemmepleje, som er ældre end 85 år, tager en selvtest, før de besøger deres pårørende.

Fra fredag kan man som pårørende få en gratis selvtest fra kommunen.

Regeringens aftale med kommunerne og regionerne vil som udgangspunkt løbe resten af 2022, men vil blive taget op til revurdering i august. Det fremgår af en orienteringsskrivelse om testordningen.