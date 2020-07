Plejere om dements familie: - Skøre i bolden

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Hvordan ser dagligdagen ud for de ældre på to danske plejehjem, når de ansatte tror, at ingen kigger med?

Sådan indledes den TV2-dokumentar, som det indtil videre er lykkedes Aarhus Kommune at få stoppet med hjælp fra først fogedretten og senere landsretten.

Kommunen mener, at det krænker de ældre, hvis offentligheden ser, hvordan livet faktisk foregår.

Her er TV2-optagelserne Danmark ikke må se

Bagtaler familien

Som Ekstra Bladet mandag aften kunne vise med hjælp fra klip fra dokumentaren, er det bestemt ikke et pænt billede, kommunen og retten holder skjult for offentligheden. Og som det fremgår af klippet herover, er det ikke alene de demente, der risikerer overgreb og magtanvendelser.

Også de pårørende, der kæmper for, at deres ældre får en værdig behandling, bliver groft bagtalt foran de ældre selv.

'Hun er en af mine yndlings borgere.'

'Det er bare familien, der er lidt anstrengende ind imellem,' griner en plejer til en kollega, mens hun ignorerer den demente Else på 90 år. Hun må nøjes med at lægge ører til, hvordan hendes familie bliver omtalt i lidet venlige vendinger.

'Så er man da glad for, familien ikke ser det rod her. Sikke en ballade man så får. Uha, de er sure over, at der står kørestole inde i stuen. De er skøre i bolden. Fuldstændig,' lyder det.

'Det er hende, der er skingrende skør,' siger en plejer en anden dag om Elses datter.

'Vi lægger hende altid (Else, red.), så hun kigger herover. Det vil familien gerne have.'

Hør her hvad Elses barnebarn mener om udtalelserne fra plejepersonalet.

Derfor bringer EB klippene TV2 har forgæves forsøgt at få lov til at bringe dokumentaren, der afslører alvorlige overgreb og svigt hos ældreplejen i Aarhus Kommune. Først i fogedretten og senere ved landsretten er det nemlig lykkedes kommunen at stoppe udsendelsen. Ifølge kommunen sker det for at beskytte den demente kvinde, som har været udsat for overgrebene. Kommunen mener nemlig, at de har pligt til at beskytte kvinden mod, at optagelserne vises, selvom både hendes værge og familie støtter en offentliggørelse af optagelserne. Familien har ellers i flere år forsøgt at få en dialog med kommunen og løst de voldsomme problemer, som dokumentaren nu afslører. Indtil nu har de mange møder været forgæves, mener familien. Elses værge, hendes barnebarn Charlotte Ahm, samt Elses syv børn har derfor givet Ekstra Bladet samtykke til at bringe udvalgte klip fra dokumentaren, der beviser, at familien havde ret.

Du skal se med

Lytter til forfærdelige ting

TV2 taler i dokumentaren, som der altså er nedlagt et fogedforbud mod at vise, med flere eksperter, der er stærkt kritiske over for plejernes udtalelser.

'Man kan ikke tillade sig at tale om en borger. Man kan tale med en borger. Og hun ligger og lytter til nogle forfærdelige ting, der bliver sagt om hendes allernærmeste familiemedlemmer,' siger læge Lars Bjerrum til TV2.

Også Anita Arslan, der er sygeplejerske og i en årrække har undervist kommende SOSU-ansatte, er stærkt kritisk over for behandlingen.

'Altså så er Else til stede i rummet, men bliver ikke tiltalt som om, at hun er et levende væsen.'

'Det er nogle rigtig uheldige ting at sige om de pårørende, som egentligt burde være ens fornemste samarbejdspartner.

'Selvfølgelig kan man have rigtig mange frustrationer over de pårørende, men det er noget, man kan tale om inde på kontoret.'

Til halloween-fest i lorteble

Kommune: Ikke acceptabelt

Ledelsen i Aarhus Kommune vil trods de tunge beviser fra TV2's skjulte optagelser ikke udtale sig i dokumentaren. I stedet har kommunen sendt en kort udtalelse.

‘De hændelser, hvor der er tale om svigt og forsømmelser, har prompte fået personalemæssige konsekvenser,' skriver kommunen.

'I Aarhus Kommune accepterer vi på ingen måde et sprogbrug og en tone, der kan opleves som nedgørende, ligesom ingen borgere skal opleve at blive talt hen over hovedet på.'

'Vi beklager over for de borgere og pårørende, der har haft den oplevelse. Ledelsen på Kongsgården har iværksat en handleplan.'