PLO: Forskel på myndighedernes ord og sundhedsvæsenets virkelighed

De praktiserende læger får mange henvendelser i denne tid, efter myndighedernes udmeldinger om muligheden for langsomt at åbne Danmark, samt udvidelsen af grupperne, som man begynder at teste. Formanden for de praktiserende læger maner til tålmodighed

De sidste 14 dage har danske læger været udfordret af, at udmeldinger fra myndigheder forårsager nogle forventninger, som ikke bare kan efterleves i virkeligheden med øjeblikkelig virkning.

- Der er forskel på, hvad en minister står og siger til et pressemøde, og så hvad der kan lade sig gøre dagen efter på et givent hospital, lyder det fra Christian Freitag, der er formand for Praktiserende Lægers Organisation.

- Nogle gange er der kommet nogle udmeldinger, som måske har været rigtige nok, men de er bare ikke klar dagen efter.

Flere gange har lægerne oplevet, at dem, som lægerne viderestiller til sygehuset vender tilbage til lægen med beskeden om, at sygehuset overhovedet ikke var klar, og at de ikke kan blive testet.

Flere henvendelser efter statsministerens melding om åbning

Efterhånden som myndighederne til pressemøder både har givet udtryk for, at flere begynder at kunne blive testet kommer der flere henvendelser til de praktiserende læger.

- I starten var der rigtig mange henvendelser, men der kunne vi afvise dem, fordi det kun var dem, der skulle indlægges, der skulle testes. Men efterhånden som der er blevet åbnet op for flere grupper, så har det været svært. Det har været svært for alle sygehuse at stille med lige det testapparat, som folk forventede, fortæller formanden.

- Men som jeg kan forstå det nu, så har der siden sidste fredags været den test-kapacitet, der skal være. Nu har de det overskud, der skal være.

Lægerne mærker tydeligt, at folk følger med i pressemøderne. Særligt i forhold til, at det der er blevet sagt på et pressemødet en dag, bliver lægerne spurgt til dagen efter. Og det er ikke bestemte grupper af befolkningen, der ringer.

- Det gør alle. Vi har folk, der ringer, fordi de har svært ved at få vejret. Det er dem, som vi prioriterer rigtig højt. Så har vi dem, der ringer, fordi de har haft problemer - dem har vi haft en del af de sidste to-tre uger - som vi har fulgt tæt, men som vi ikke har kunnet teste, fordi der var nogle andre testregler dengang.

Den gruppe begynder nu at blive interesseret i, om de skulle testes. Men Christian Freitag henviser til, at der, hvor de har fået det bedre nu, så giver det ikke megen lægelig mening at teste.

Den sidste gruppe, der ringer til lægen, er dem, der er bekymret for at været smittet, men måske ikke udviser stærke symptomer. Det har i perioder været størstedelen af opkaldene til lægen.

- Men de bekymrede har i de sidste uger trukket sig lidt, for de har lært, at de bare skal blive hjemme, selvom man hoster. Jeg skal ikke på sygehuset, og jeg skal ikke ned til min egen læge. Jeg skal bare blive hjemme, og så skal jeg se, hvad vej det går. Det budskab, synes jeg egentlig, er gået ret godt igennem.

