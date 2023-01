Pludselig dukkede 5000 op i lille landsby

Den lille spanske landsby La Peza med 1120 indbyggere er kendt for ingenting. Men nu er den alligevel kommet på verdenskortet, og baggrunden er ganske usædvanlig.

Det skriver flere internationale og spanske medier, heriblandt El Pais.

30. december dukkede tusindvis af festglade mennesker ud af det blå op i byen til stor overraskelse for indbyggerne, og med et var den lille flække forvandlet til en rave-fest. Ro og fred var skiftet ud med høj musik, madboder og dansende unge mennesker.

- Vi er omkring 1200 mennesker her. Forestil dig, at vi vågnede op fredag morgen, og så var vi 5200. Lørdag var vi 6000. Det har været et sandt kaos, siger byens borgmester, Fernando Álvarez.

Minifestival

Borgmesteren beskriver også, hvordan det mindede om en lille festival med pizzeria, små tøjbutikker, bagerier og alverdens andre ting, der hører til på en festival.

Han tilføjer samtidig, at han ikke har nogen anelse om, hvorfor hans by pludselig blev midtpunktet for en ravefest uden nogen varsel.

Efter flere dage med kaos, larm og fest er det nu endelig lykkedes politiet at få stoppet festlighederne, og ifølge El Pais er La Guardia Civil nu tvunget til at holde vagt vil alle ind- og udgange i byen.

De ansvarlige for festlighederne har dog lovet, at det hele er slut nu, og de er efter sigende i gang med at hente deres ejendele, biler og andre efterladenskaber.

Og borgmesteren tager det hele med et smil.

- Vi fik seks dages underholdning ud af det. Og denne begivenheden har givet os lidt reklame og sat os på verdenskortet. Vi er lige her, hvis nogen ønsker at besøge os. Måske ikke 5000 på en gang, siger han.