Pludselig stod de der: - Vi var helt oppe at ringe

I alt er der tre ynglende storkepar i Danmark, alligevel formåede to venner på vej på fisketur at spotte op mod ti styks af det majestætiske dyr på en mark ved Slagelse.

- På vej derud ser vi noget sort/hvidt stående ude på marken. Først tænker jeg, at der en, som for sjov har sat nogle plastikfugle op. Pludselig siger Andreas ’Org, der er mange!’, siger Alexander Baier, der har taget billederne i artiklen, til Ekstra Bladet.

- Mit blik var bare låst fast på dem, der var langt væk, men helt tæt på vejen går der mellem syv og ti styks. Helt fredeligt.

Og da vennerne først fik øje på storkene, gik det stærkt.

- Jeg får så kastet bilen ind til siden, rullet vinduet ned, og vi begynder at filme. De går bare forbi os, som om at de er fuldstændig lige glade med os.

- Vi er begge ret naturinteresserede, så vi er helt oppe at ringe over det her. Det er jo så vildt at få lov til at se en stork i Danmark. Jeg har stadigvæk svært ved at tro, at vi så så mange på en gang, siger Alexander Baier.

Tidligere har Baier set en stork i Tyskland og en i Luxembourg, men det her er den første på dansk grund

Artiklen fortsætter under billedet ..

Det var et flot syn. Foto: Alexander Beier

Se også: Kig op! 200 storke flyver muligvis over Danmark

Fedt, men ikke overraskende

At der netop var ti storke samlet på en sjællandsk mark, kommer dog ikke som en overraskelse for storkeekspert Mogens Lange.

- I de her dage er der højtryksvejr. Det vil sige, at storkene har let ved at flytte sig. Det er fugle, som svæver på opadgående vind, hvilket de udnytter i en spiral, indtil de ikke kan komme længere op.

- Nu er der omkring 100 storke, der i gang med at forlade Sverige og Skåne, som skal nedover Tyskland, mange af dem skal videre til Spanien, Portugal og Afrika, og det som man har set på Sjælland, er fugle på træk. De gør lige et stop, inden de skal videre, siger han til Ekstra Bladet.

- Det lyder som ornitologens vilde drøm …

- Ja, det virkelig fedt at se dem på himlen, når de kommer, og de fylder jo godt.

- Det er virkelig en flot fugl, og man bliver virkelig forkælet på Sjælland, lyder det fra eksperten.

Se også: Dansk storke-'mirakel': Ikke set siden 1963

Se også: Danske storke skaber trafikproblemer

Se også: Årets første storkeunge i Danmark er udklækket