Plyndret på plejehjem: Helles mor fik stjålet sit armbånd den nat hun døde

Efter Inge Myhre fik stjålet 500 kroner fra sin pung, valgte hendes familie ikke at have kontanter og smykker liggende på hendes plejehjem.

Derfor var det eneste smykke, hun gik med, et guldarmbånd, som hun aldrig tog af. Inge Myhres datter, Helle Myhre, husker tydeligt, at armbåndet stadig var om hendes mors håndled, da hun så hende for sidste gang aftenen inden hendes død.

Det blev også sidste gang, hun så armbåndet.

- Jeg var hos hende hver dag. Hun var kvik lige til de sidste ti dage, hvor hun desværre blev sengeliggende. De ringede fra plejehjemmet klokken 02.00 og sagde, at hendes vejrtrækning var blevet mærkelig, men jeg kom ikke, fordi den havde været underlig hele tiden, siger hun.

Inge Myhre var så afkræftet de sidste dage af sit liv, at hun var lænket til sengen. Foto: Privatfoto

Samme nat gik Inge Myhre bort i en alder af 86 år. Klokken ti minutter over otte den morgen stod Helle Myhre på værelset, hvor hendes mor var gjort i stand.

- Jeg spurgte personalet, hvor hendes armbånd var henne, men de, der havde gjort hende i stand, sagde, at de ikke havde fjernet noget. Armbåndet forsvandt mellem klokken 21.15, da jeg gik, og klokken 08.00, da jeg kom næste morgen. Vi besluttede os for at politianmelde sagen, siger Helle Myhre.

Helle Myhres sag blev henlagt, indtil en anden beboer samlede sager til bunke og gik til politiet. Foto: Olivia Loftlund

Ekstra Bladet har på baggrund af tyverierne forsøgt at finde ud af, hvor mange tyverier, der er på landets plejehjem, men de oplyste tal er ikke retvisende. I Tårnby Kommune fortæller Rigspolitiet for eksempel, at der har været 13 tyverier i 2017 og 2018.

Men ifølge Ekstra Bladets aktindsigt ved Københavns Politi er tallet dog hele 38 tyverier.

Skete ikke noget

Tyverianmeldelsen af Inge Myhres armbånd kom i august 2018 og i oktober 2018 fik familien at vide, at politiet ikke gjorde mere ved det.

Det var først, da en anden pårørende til en beboer, som var blevet bestjålet, tog fat i politiet, at der skete noget. Han samlede i alt otte tyverier fra plejehjemmet og gik til politiet med dem på én gang, hvorfor politiet valgte at genoptage efterforskningen.

Helle Myhre forventer dog ikke at få armbåndet tilbage.

- Hun havde altid armbåndet på, selv i bad. Jeg tror hun, fik det af min far. Vi får det aldrig igen, men min mor ved det jo ikke, så sådan er det.

Ifølge Helly Myhre havde hendes mor armbåndet på natten hun døde, men dagen efter var det væk. Foto: Olivia Loftlund

Men at armbåndet forsvandt, er i sig selv forfærdeligt.

- Vi har ingen dyb sorg over armbåndet, men jeg er vred over, at nogen kan finde på at tage det. Det er nogen helt uden moral og empati, der kan finde på sådan noget. Det er så ondt, siger hun.

Ekstra Bladet kontaktede Tagenshus Plejehjem, da tyverierne blev beskrevet i februar 2019, men der blev henvist til kommunens ledelse. Borgmester i Taarnby Kommune, Allan S. Andersen (S), fortæller, at de har reageret på de mange tyverier.

- Vi har taget det alvorligt, og der er heller ikke sket noget, siden de sidste anmeldelser kom. Derudover har vi taget et skridt videre og foretaget en sikkerhedsundersøgelse på plejehjemmet, siger han og fortæller, at kommunen vil lave samme sikkerhedsvurdering af alle dets plejehjem.

Da Ekstra Bladet beskrev tyverierne i februar 2019, talte vi med en anden pårørende til en beboer på plejehjemmet. Det kan du læse her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Justitsministeren: - Det er grotesk

Landets justitsminister, Søren Pape Poulsen, mener, at de usikre tal kan være et problem for politiets arbejde.

- Det er vigtigt, at vi ved, hvad der foregår. Hvis der rent faktisk foregår noget organiseret omkring plejehjemstyverier, så skal vi have det frem i lyset. Det går ud over hjælpeløse mennesker. Det er grotesk..

- Spørger man Rigspolitiet om plejehjemstyverier i for eksempel Tårnby Kommune, bliver tallet 13, mens Ekstra Bladets gennemgang af den slags tyverier i kommunen næsten er tre gange så høj. Hvilke problemer kan en så stor afvigelse give?

- Det tyder på, at man ikke får det rigtige billede. Det er ikke lige meget, om et tyveri har fundet sted i en etageejendom eller et plejehjem. Det giver et forkert billede.

- Hvilke problemer ser du i som justitsminister, at der ikke er styr på tallene?

- Hvis det holder stik hele vejen igennem, så skal vi have indskærpet, at tyverierne skal registreres rigtigt. Men når et valg bliver udskrevet, mister jeg retten til at give ministeriet instruktioner, men hvis jeg måtte det, ville jeg henvende mig til Rigspolitiet.

Rigspolitiet har valgt ikke at kommentere sagen.

Ældresagen vil have tal frem i lyset

Hos Ældresagen har man ikke et overblik over omfanget af plejehjemstyverier, ifølge konsulent Nina Bruun.

- Det er formentlig nogle tal, som ligger ude i de enkelte politikredse og de enkelte kommuner. Derfor er det selvfølgelig uheldigt, hvis ikke de fremkomne tal er retvisende. Hvis ikke tallene er retvisende, kender vi ikke problemets omfang. Det kan gøre, at der ikke bliver afsat nok ressourcer til det præventive arbejde, siger hun.

Derfor mener organisationen, at der skal handles.

- Vi synes, det ville være fornuftigt, hvis politiet og kommunerne satte sig ned og fandt ud af, hvordan man kunne sikre et retvisende billede af omfanget. Retsikkerheden er ligeså vigtig, om man er gammel eller har en diagnose. Man skal kunne føle sig tryg, uanset hvor man bor, siger Nina Bruun.

Usikre tal om plejehjemsplyndringer Hvis man spørger Rigspolitiet om, hvor mange plejehjemstyverier, der har været i Danmark, er tallet ikke retvisende. Det viser en stikprøveundersøgelse Ekstra Bladet har foretaget i kommunerne: Tårnby, Frederiksberg, Esbjerg, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Fanø og Aabenraa. Undersøgelsen blev lavet i forbindelse med tyverierne på Tagenshus Plejehjem i Tårnby kommune, som Ekstra Bladet beskrev i februar 2019. Plejehjemmet havde oplevede 22 tyverier gennem blot 2017 og 2018, men alle sagerne var blevet henlagt. Ifølge Rigspolitiets tal, har der kun været 13 plejehjemstyverier i samme periode i Tårnby Kommune. Men hvis man spørger Københavns Politi om alle slags tyverier på de specifikke adresser kommunens plejehjem ligger på, bliver tallet hele 38 tyverier i samme periode. Genoptog sagen

Det kan være uhyre vigtigt for politiet at vide, hvor mange tyverier der har været på et plejehjem. Det blev klart, da politiet valgte at genoptage efterforskningen af tyverierne på Tagenshus Plejehjem på baggrund af en bekymret borger, som samlede otte tyverianmeldelser og gik til Københavns Politi. - I forbindelse med anmeldelserne af disse sager har der i en række af dem været oplysninger, som kunne tyde på, at der var forbindelse mellem dem. Den sammenhæng er desværre ikke blevet konstateret allerede ved anmeldelserne, oplyste presseansvarlig Sara Schlüter dengang til Ekstra Bladet.

I alle de undersøgte kommuner stemmer politikredsenes tal ikke overens med Rigspolitiets tal. Vis mere Luk