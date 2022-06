Ekstra Bladet får kritik for at bringe krænkende oplysninger om en direktør uden at indhente hans kommentar

Ekstra Bladet bragte i december 2021 en artikel om arbejdsmiljøet i et idrætsforbunds kommercielle afdeling og om den forhenværende kommercielle direktørs ledelsesstil.

Artiklen indeholdt en række faktuelle fejl, som allerede er erkendt af Ekstra Bladet. Derudover fremgik det blandt andet af artiklen, at den omtalte direktør var temperamentsfuld og højtråbende, og at der var klaget over hans adfærd og facon til direktionen. Det bestrider den omtalte direktør, som har klaget til Pressenævnet.

Pressenævnet kritiserer Ekstra Bladet for manglende dokumentation og for ikke inden offentliggørelsen at indhente direktørens kommentar til oplysningen om, at der skulle være klaget til direktionen. Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse.

Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses her.