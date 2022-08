Et billede bragt på forsiden samt i en artikel og på netavisen af tre [Parti 1] politikere fra Fredensborg Byråd efterlod læseren med et misvisende indtryk

Ekstra Bladet omtalte i april måned Fredensborg Byråds køb af alkohol i forbindelse med et introseminar. På forsiden af avisen var der bragt et billede fra seminaret af tre [Parti 1] politikere fra byrådet, [Klager A], [Klager B] og [Klager C], der deltog i seminaret, ledsaget af overskriften ”Drukseminar”. Billedet fremgik også af en artikel bragt i den trykte avis og netavisen. De tre politikere klagede til Pressenævnet over, at billedet efterlod læseren med det fejlagtige indtryk, at historien om byrådets køb af alkohol havde en særlig sammenhæng med de tre [Parti 1] politikere.

Pressenævnet kritiserer Ekstra Bladet for at bringe billedet af de tre politikere i den misvisende og krænkende sammenhæng.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk