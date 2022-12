Ekstra Bladet får kritik for at bringe ukorrekte oplysninger og krænke privatlivets fred

Ekstra Bladet bragte i april måned flere artikler, som vedrører tidligere dirigent Michael Bojesen.

I artiklerne omtaler Ekstra Bladet bl.a. en mail fra Michael Bojesen, hvor han omtaler en operasangerindes bryster. Ekstra Bladet oplyste i artiklerne, at mailen var sendt i en professionel sammenhæng, herunder at mailen var sendt som led i en casting-situation og med udgangspunkt i en koncertvideo.

Michael Bojesen har klaget til Pressenævnet over, at artiklerne indeholder ukorrekte oplysninger om den offentliggjorte mailkorrespondance, og at Ekstra Bladets offentliggørelse af denne mail udgør en krænkelse af hans privatliv.

Pressenævnet kritiserer Ekstra Bladet for at have bragt ukorrekte oplysninger om den sammenhæng, hvori den offentliggjorte mail er fremkommet, og at Ekstra Bladet har krænket Michael Bojesens privatliv ved at offentliggøre mailen.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk.