Ekstra Bladet får kritik for at bringe interview med forvaringsdømt hooligan-leder

Ekstra Bladet bragte i januar 2023 en artikel om retssagen mod den tidligere hooligan-leder Kevin Werner, som i byretten blev idømt forvaring for blandt andet talrige seksualforbrydelse.

Artiklen indeholdt et interview med Kevin Werner, der på tidspunktet for offentliggørelsen af artiklen sad varetægtsfængslet, og som udtalte sig om sin verserende ankesag.

Ekstra Bladet havde inden interviewet med den indsatte fået afslag fra kriminalforsorgen på at interviewe ham med henvisning til, at anklagemyndigheden havde udtalt sig imod den indsattes kontakt til medierne på daværende tidspunkt på grund af risiko for vidnepåvirkning.

Direktoratet for Kriminalforsorgen klagede til Pressenævnet over Ekstra Bladets interview med den omtalte indsatte og offentliggørelsen af interviewet, herunder særligt hensynet til ofrene i sagen, samt det daværende hensyn til en verserende straffesag.

Pressenævnet kritiserer Ekstra Bladet for ikke at have udvist størst muligt hensyn til ofrene i den omtalte straffesag ved at have offentliggjort Kevin Werners udtalelser med risiko for vidnepåvirkning og for handlemåden i forbindelse med interviewet.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk.