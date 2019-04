Pølsedame lukker: Indvandrerdrenge chikanerer mig

Med kanonslag, snotklatter og verbale sjofelheder har en gruppe indvandrerdrenge formået at få pølsedame til at trække stikket

Brønshøj er blevet en pølsedame fattigere.

Kvinden, som har drevet pølsevognen på torvet, har valgt at lukke forretningen og flytte langt væk.

Hun fortæller, at årsagen ikke er manglende omsætning, men bander af muslimske drenge og unge mænd, som gennem længere tid har chikaneret hende og hendes pølsesalg.

Det skriver lokalavisen 2700-netavisen.

- Det greb desværre om sig, og til sidst følte jeg mig nærmest truet og turde ikke fortsætte. De smed kanonslag ind under pølsevognen og startede motoren, og sådan blev det ved, siger pølsedamen til netavisen.

Hun er bange for at stå frem med sit navn af frygt for repressalier. Ekstra Bladet kender hendes identitet.

Spyttede på borde og stole

Kvinden nåede at drive pølsevognen på stedet i to et halvt år, inden hun holdt åbent for sidste gang 10. marts. Hun fortæller til Ekstra Bladet, at chikanerierne begyndte få måneder efter, at hun havde startet sin forretning.

- Første gang startede de motoren på pølsevognen. Så tænkte jeg, at det bare var drengestreger. Men det var det ikke. Så begyndte de at spytte på mine borde og stole. Og jeg oplevede også, at de kastede sten efter en ældre herre med rollator. Det er så langt ude det hele, siger den nu forhenværende pølsedame til Ekstra Bladet.

Sjofelheder

I løbet af de to år er det bare blevet værre og værre. Drengene, som ifølge pølsedamen ikke helt er drenge længere, men unge mænd, begyndte at chikanere hende med tilråb.

- Når jeg stod alene i pølsevognen, kom denne drengebande forbi og råbte alverdens sjofelheder til mig. De ville blandt andet have, at jeg skulle erstatte svinekødet med halalkød – og at jeg kunne proppe grisene op et vist sted, siger pølsedamen til netavisen.

- Hvorfor har du ikke sagt mere kraftigt fra over for de drengebander?

- Hvordan ville du gøre, hvis du var lukket inde i en skinkekutter, og der kommer en flok, og du står der helt alene? Hvor meget ville du måske råbe ud. Det eneste, de ønsker, er at provokere og få dig til at reagere.

- Hvorfor kontaktede du ikke politiet?

- Det er de ligeglade med. De har ingen respekt for politiet. Det er der ingen, der fatter. Det er jo det, der er så forfærdeligt. De står bare og griner ad dig. Det er ingen trussel at true med politiet. Det er politikerne, der skal gøre noget. Politiet ved godt, at de bare griner ad dem, siger pølsedamen, som i øvrigt ikke har noget at udsætte på politiet.

- De er kommet hver gang. Men de er jo snu. De ved godt, når politiet kommer.

Bare vent

En enkelt gang har hun set sit snit til at tage fat i en af drengene, som kom alene forbi hendes bod.

Pølsemanden på Vesterport Station har også lagt mærke til chikane, men han er mere afvisende over for de unges tilnærmelser, fortæller han. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Jeg spurgte ham, hvad de havde gang i, og hvorfor de opførte sig sådan. Han svarede bare helt køligt 'bare vent til vi er mange nok'.

Den tidligere pølsemutter er nu flyttet fra Brønshøj, hvor hun ellers boede i en lejlighed ud til Frederiksundsvej. Hun synes, at Brønshøj er blevet ødelagt efterhånden.

- Jeg er helt færdig. Jeg har altid ellers elsket København. Men hvad jeg har været igennem, har ødelagt mit syn på byen. Brønshøj har en gang været det hyggeligste sted med gode butikker. Men nu er butikkerne snart arabiske allesammen. Der er lige supermarkedet tilbage, siger pølsedamen, som er af den opfattelse, at det ikke dur.

- De styrer hele Brønshøj nu. Det kommer også til udtryk ved deres bryllupskørsler, som snart er hele tiden. Med hornet i bund og over for rødt i modsatte side. De har ingen hæmninger. De laver generel hetz mod alle. Ikke kun mig, siger hun.

Fin omsætning

Pølsedamen fortæller til Ekstra Bladet, at hun ikke har lukket sin forretning på grund af manglende omsætning. På de bedste dage kunne hun sagtens omsætte for 10-12.000 kroner, fortæller hun.

Ekstra Bladet har lørdag haft kontakt til Københavns Politi for at høre til problemets omfang omkring Brønshøj Torv. Vagtchef Lars Westerweel fortæller, at politiet ikke for nuværende har nogen kommentarer, og at det vil være politiets pressefunktion, der efter påske har mulighed for at undersøge sagen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Pølsemand: Det er blevet værre

Nat Newman har været pølsemand i 28 år. Han er selv tilflytter til landet. Han bor i Brønshøj, hvor en pølsedame netop har kastet forklædet på grund af chikanerier fra muslimske drenge. Og han driver selv pølsevognen ved Vesterport Station.

Nat Newman synes, at problemet med chikane fra muslimske unge er blevet værre og værre gennem årene. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Newman nikker genkendende til beskrivelsen.

- Det er specielt de muslimske børn, der har fået en værre og værre opførsel. De råber og skriger. Men det har også noget at gøre med, at du skal sige noget til dem. Det gør jeg. Jeg giver dem ikke chancen, siger Nat Newman til Ekstra Bladet.

- Jeg gider ikke høre på deres snak om halalkød. Og jeg siger til dem, at her er vi altså i Danmark. Og er man utilfreds, så bør man rejse hjem.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

DF: De truende unge får deres vilje

Pølsesagen fra Brønshøj lader til at få et politisk efterspil. Gruppeformand for Dansk Folkeparti Peter Skaarup, der er opstillet i Brønshøjkredsen, vil nemlig have justitsminister Søren Pape (K) til at svare på, hvorfor politiet ikke i langt højere grad har formået at skabe ro omkring torvet, så chikanerierne kan stoppe.

Det siger han til netavisen 2700-Brønshøj.

- Jeg er ærligt talt både vred og afmægtig over, at hverken Københavns Kommune eller Københavns Politi har reageret tilstrækkeligt på chikanerierne og derved tilladt de truende unge at få deres vilje, siger Peter Skaarup.

- Hvis vi skal have vendt den her udvikling, hvor kriminelle unge får lov at styre gader og stræder, kræver det en langt hårdere konsekvens mod kriminelle, herunder dem med udenlandsk baggrund, der skal idømmes permanent udvisning, hvis ikke de kan opføre sig ordentligt.