Pølsemænd har fået nok: Dropper gratis hotdogs til hjemløse

Pølsevognene i Aarhus har blandede oplevelser med et koncept, hvor kunder kan betale for, at hjemløse får en gratis hotdog

De hjemløse i Aarhus må se langt efter at få en gratis hotdog.

Flere og flere af byens pølsevogne har nemlig droppet konceptet, hvor kunder kan betale for, at en hjemløs kan komme og få en gratis hotdog.

Det skriver Århus Stiftstidende, der har tjekket op på konceptet, der bliver kaldt 'en gemmer', hos byens pølsevogne.

Træt af brok

En pølsemand på Lille Torv har meldt sig ud af ordningen, fordi kunderne har været for krævende.

De har blandt andet lagt to kroner eller fem kroner, og så er det pølsemandens job at holde styr på, hvornår der er penge nok til en hel hotdog.

- Jeg blev træt af folk, der brokkede sig. Det var lige før, kunden forlangte sit foto op at hænge, hvis de købte en gemmer. Jeg har oplevet flere, som for eksempel har sagt: 'Husk, at den er fra mig, Jane'. Men jeg kan jo ikke holde styr på folks navne, siger pølsemand An Chi Quach til Århus Stiftstidende.

Vil se hænderne

En anden pølsemand ved navn Niels Rasmussen, der holder til på gågaden, er stoppet med at skilte med ordningen.

Det er han, fordi han oplever, at folk udnytter det.

- Når folk kommer og spørger efter en gemmer, og hvis jeg ikke kender dem eller er i tvivl, så beder jeg om at se deres hænder. Hvis de er helt rene, så er det ofte ikke en hjemløs, siger han.

Og Niels Rasmussen er ikke den eneste, der står med den følelse.

Flere pølsevogne giver nemlig over for Århus Stiftstidende udtryk for, at systemet bliver misbrugt.