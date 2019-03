Mens mindst seks forretninger allerede er flyttet eller har lukket, forsøger flere af de tilbageværende små forretningsdrivende i den nye eksklusive københavner-bydel Carlsberg Byen desperat at holde fogeden fra døren.

Flere af de små forretningsdrivende fortæller til Ekstra Bladet, at de udelukkende beholder deres lejemål i det nybyggede liebhaver-område, fordi de ikke har råd til at sige deres kontrakter op.

- Det ville ruinere mig

- Da jeg åbnede, havde jeg fire ansatte. Dem måtte jeg fyre efter få måneder. Nu står jeg her hver dag alene. Jeg sætter penge til, men jeg har ikke råd til at lukke butikken. Jeg hæfter personligt for husleje frem til 2023. Det ville ruinere mig at lukke, lyder det fra Mustefa Yurulmez fra Det Grønne Køkken til Ekstra Bladet.

Med Mustefa Yurulmez' husleje, der hver måned ligger i omegnen af 30.000 kroner, vil en opsigelse af kontrakten ifølge Mustefa betyde, at han vil få en ekstraregning på omkring en million kroner.

Den regning ville være ensbetydende med en personlig konkurs.

- Jeg har det ikke godt. Det er meget stressende. Jeg er træt, og vi ved ikke, hvad der sker. Jeg kan kun håbe, det bliver bedre.

De er lukket Steff's Place Lukkede i juni 2018. Var ifølge ejeren åben siden maj 2017. Cucina e Vino Pizzariaet havde åbent i omkring et halvt år. Ifølge ejeren omsatte stedet for 1500 kroner om dagen. Efter seks måneder havde butikken genereret et underskud på 900.000 kroner. Lukkede i august 2017. Flying Tiger Copenhagen Lukkede ved udgangen af 2018. I lokalerne genåbner en 7Eleven, oplyser Aberdeen Asset Mangement. Cafe Nord Cafeen havde åbent i mere end et år. Gik konkurs i foråret 2018. Lokalet har siden stået tomt. Kebab Factory Var åben i otte måneder. Lukkede i juli 2017. Ifølge ejeren havde stedet efter de otte måneder genereret et underskud på 500.000 kroner. Hair Expo Frisøren flyttede lokaler i december 2018. Ejeren oplyser, det skete efter købet af et nyt lokale på Vesterbro. Vis mere Luk

Stolene foran Mustefa Yurumez' spisested er gabene tomme. Foto: Olivia Loftlund

Alt er på spil

Mustefa Yurulmez er langt fra alene.

Også indehaverne af cafeen Kaffekilden og spisestedet Nordic Noodle føler sig stavnsbundede af stramme kontrakter med den udenlandske ejendomsfond Aberdeen Asset Mangement, der siden december 2016 har ejet butikslokalerne på Humletorvet og Tapperitorvet, hvor flere butiksindehavere fortæller, at de lider.

- Jeg har ligget her siden 2016, hvor butikken stort set non-stop har kørt med underskud. Men jeg kan ikke komme ud af kontrakten før 2023, siger Kaffekildens indehaver Ibrahim Yildiz, der frygter at miste alt, han ejer og har, hvis han opsiger kontrakten med Aberdeen Asset Mangement.

- Hvis jeg stopper før 2023, skal jeg betale husleje fire år frem. Af min kontrakt fremgår det, at jeg hæfter personligt for det. Jeg har alt på spil, forklarer Ibrahim Yildiz.

Han har kun holdt skinnet på næsen på grund af sin cafe i Roskilde, som har genereret et fornuftigt overskud til ham.

- For den kvadratmeterpris vi betaler her, kunne vi ligeså godt ligge på Strøget, hvor der kommer ti gange så mange mennesker forbi.

I vinduet hvor frisør Hair Expo lå indtil fornyligt, er der nu et kort til forretningens nye placering. Foto: Olivia Loftlund

Tror på det vender

Samme historie fortæller Bilal Kassem. Lidt længere nede af torvet har han spisestedet Nordic Noodle.

Foruden spisestedet i Carlsberg Byen har han fire andre restauranter af samme navn rundt om i København.

- Vi har været i Carlsberg Byen i næsten to år. Det er ingen hemmelighed, det er gået meget dårligt helt fra starten. I dag har vi stadig røde tal, men i forhold til, hvordan det har gået, så er det bedre nu. Jeg tror på, at det vender, siger Bilal Kassem til Ekstra Bladet.

Han tilføjer dog, at han i modsætning til sine kollegaer havde en lidt længere tidshorisont i sigte, da han åbnede butikken.

Ingen af de nuværende erhvervslejere Ekstra Bladet har talt med i området, ønsker at stå frem med billede. Flere af dem frygter repressalier fra udlejer. Foto: Olivia Loftlund

Ekstra Bladet og Børsen har tidligere beskrevet, hvordan antallet af besøgende i Carlsberg Byen omkring Tapperitorvet og Humlebyen de første år langt fra har været, som udviklingsselskabet bag området Carlsberg Byen P/S forsikrede de forretningsdrivende ville komme.

Her lovede de blandt andet, at 10.000 studerende hver dag skulle have deres daglige gang i området.

I realiteten var det tal nærmere omkring 5.000.

I gården foran UCC Carlsberg vrimler det ikke ligefrem med studerende torsdag middag, da Ekstra Bladet besøger stedet. Foto: Olivia Loftluf

-1.531.496,71 kroner

Mens Kaffekilden, Nordic Noodle og Det Grønne Køkken fortsat kæmper for livet, måtte Hüsein Atik, der drev spisestedet Steff's Place kaste håndklædet i ringen i slutningen af juni 2018.

Her dumpede en udsættelsesbegæring fra Aberdeen Property Copenhagen ind i mailboksen som følge af misligholdt huslejebetaling. Kort tid efter kom regningen fra ejendommens administrator:

1.531.496,71 kroner for manglende leje fra perioden 1. august 2018 til 30. juni 2021.

20. august 2018 dumpede denne regning ind af postkassen til Hüsein Atik fra ejendomsadministrationsselskabet CBRE. Skærmdump

- Jeg havde heldigvis gennemgået min kontrakt, inden jeg skrev under. Så jeg havde fået skrevet ind, at det var mit firma og ikke mig personligt, der skulle hæfte for lejen, hvis stedet skulle gå konkurs, siger Hüsein Atik til Ekstra Bladet.

Lod sig rive med

- Vi skrev under på en kontrakt, hvor lejen er fem gange højere end på den anden side af gaden. Hvorfor gik jeg med til det? Fordi de lovede en gennemstrømning af mennesker på flere millioner mennesker om året. Det lod jeg mig rive med af. Jeg troede på de tal, de præsenterede for mig.

Da indtjeningen udeblev forsøgte Hüsein ifølge eget udsagn at række ud til Aberdeen for at få en billigere husleje.

- Jeg var forbavset. Det gik op for mig, at vi bare var små brikker for dem. Jeg gjorde op med mig selv, hvor meget blod, sved og tårer jeg selv skulle smide i det. Der gik det op for mig, at de var ligeglade med mig. Kort efter gik forretningen konkurs, siger han til Ekstra Bladet.

Aberdeen: Kontrakterne er indgået frivilligt Ekstra Bladet har flere gange været i kontakt med ejendomsselskabet Aberdeens danske afdeling for at få et interview med Henrik Kruse, der er administrationschef i Danmark. Henrik Kruse ønsker ikke at indgå i et mundtligt interview med Ekstra Bladet om, hvordan Aberdeen ser på de tilbageværende små erhvervsdrivendes økonomiske kvaler. I et mailsvar lyder det, at man ifølge Henrik Kruses opfattelse 'har en god løbende dialog med de nuværende lejere' og, at man 'oplever generelt en positiv og konstruktiv stemning omkring området med positive lejere(..')'. 'Som en langsigtet investor har vi interesse i at skabe det rette butiksmiks og sammenhæng i området på lang sigt til gavn for både beboere og erhvervsliv. Vi kan sagtens vente et par måneder på at finde den rette langsigtede lejer, hvis det er, hvad der kræves.' I en opfølgende mail lyder spørgsmålet fra Ekstra Bladet: 'Hvorfor har I ikke fundet en løsning så de nuværende lejere kan komme ud af kontrakten med skinnet på næsen?' 'Vi kan af gode grunde ikke gå ind i de specifikke lejekontrakter for specifikke lejere. Vi kan heller ikke forholde os til, hvordan den enkelte lejers økonomiske situation forholder sig. Men generelt kan vi sige, at vores lejekontrakter er markedskonforme og indgået frivilligt mellem parterne,' svarer Henrik Kruse og tilføjer: 'De små erhvervsdrivende i Carlsberg Byen vi har talt med kører alle med røde tal på bundlinjen. De bliver udelukkende, fordi det er den ’billigste’ løsning for dem. Hvordan bidrager den type forretningsdrivende til ’at skabe det rette butiksmiks og sammenhæng i området på lang sigt til gavn for både beboere og erhvervsliv’, som du skriver, I ønsker? 'Det er svært for mig at udtale mig om, hvordan driftsøkonomien ser ud hos den enkelte lejer. Men det er mit generelle indtryk, at vores erhvervslejere i Carlsberg Byen har en fin forretning. Her er eksempelvis tale om Lagkagehuset, Salling Group og 7-Eleven, der næppe kan anklages for ikke at kunne drive en god forretning. '