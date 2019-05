Pølsemand vinder DM: Æder 27 hotdogs på et kvarter

33-årige Mikael Berg Larsen fra Vejle vandt fredag aften DM i at spise hotdogs på tid. Det skete på et propfyldt Gammeltorv i Aalborg, hvor publikum - pånær tre demonstrerende veganere - råbte: 'Pølse er Gud, pølse er Gud' i kor.

Netop veganere, klimadebat og kødfrie dage lod til i den grad at være glemt og for en aften erstattet af en sand kødfest.

Ti finalister fra alle dele af landet konkurrerede om at få flest hottere indenbords på et kvarter.

I starten så det ud til, at frederikshavneren Heine Klim kunne vinde det hele, men der gik ikke mange minutter, før han blev overhalet af den mere rutinerede Mikael Berg Larsen.

Tæt løb

Mikael har de sidste to år fået en flot andenplads, men i år gik han altså efter sejren. Han fik dog kamp til stregen af både Robert Olsen og Daniel Larsen.

Da de 15 minutter var gået, var Mikael ikke den eneste, der havde kværnet lige præcis 27 hotdogs. Det havde de to andre grovædere også.

Derfor måtte der fintælling til, og den af de tre, der havde spist sine første ti hotdogs hurtigt, vandt finalen. Og mens Mikael åbnede en congobajer i ventetiden, stod det pludseligt klart, at han havde vundet.

Undervejs så han ellers ud til at være lige ved at give op et par gange, men han hoppede lidt på stedet, rykkede hovedet tilbage og slugte endnu en hotter, hver gang tilskuerne ellers lige troede, han ville kaste op eller kaste håndklædet i ringen.

- Jeg havde en tre-fire-fem kriser undervejs, men de smager sgu meget godt, så man bliver bare ved, sagde han stolt, mens han fik overrakt premien på 20.000 kroner.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

9-årige Theo: - Far spiser næsten det hele

En af dem, der måtte se sig slået på stregen, var Peter Tranholm, 45, fra Aarhus. Allerede halvvejs inde i finalen sakkede han så meget bagud, at det ikke stod til at hente, selvom han gik målrettet efter en podieplads i år.

- Jeg har trænet ved at køre på hastighed på de første otte hotdogs, og så ellers bare efter 'tyg, tyg, synk'. Det handler bare om at fortsætte, hvis først man stopper op, har man problemet, fortalte han kort før finalestart.

Peter Tranholm, 45, sammen med sønnen Theo Østergaard Tranholm, ni år. Foto: René Schütze

Han kvalificerede sig i foråret i Grenå, men heller ikke her formåede han at spise ligeså mange hottere som ellers. Det var der dog en særlig grund til.

- Jeg skulle til en konfirmation den dag, så jeg tog direkte fra suppe, steg og is til pølsevognen, sagde han med et smil.

Løber til grillen

Peter havde sin 9-årige søn Theo med, og han kunne fortælle, at det altså ikke altid er lige let at være i familie med en vaskeægte ædedolk.

- Man skal nogle gange være hurtig, for far spiser næsten det hele, hvis han er sulten, sagde Theo.

Heldigvis havde den unge purk et trick til at få fat på fars hotdogs.

- Så løber jeg hen til grillen for at nå at få noget.