Pølsemandens økonomi knækkede

Ude foran ABC i Vamdrup står Dixens pølsevogn. Her sælges hotdogs ristet med det hele og bøfsandwich.

Det der friture gider Henrik Dixen Andersen ikke.

Året før corona var toppen

Stemningen er god på det hyggelige spot i Vamdrup. Man kan tydeligt mærke, at de sultne kunder kommer for hele oplevelsen - altså både pølsen og selskabet.

- Ja, vi får da snakket om lidt det hele her, siger Henrik Dixen med et stort smil, mens han både svarer på spørgsmål og betjener kunder.

Det lå ikke i kortene, at Henrik Dixen skulle blive en pølsemand.

Da han for 13 år siden mistede sit arbejde som tjener hos DFDS, stod han ved en skillevej.

- Jeg kørte forbi området her og tænkte, at her er da godt med mennesker. Og nu står jeg her stadig 13 år efter, griner pølsemanden.

Med 13 år på bagen var det alligevel mærkeligt, at det bedste år nogensinde skulle være 2019.

Året før året, som Henrik siger.

- Lige præcis i 2019 havde jeg vanvittig mange arrangementer - og det er jo sådan set dem, der giver overskuddet, forklarer Henrik Dixen, der ude med vognen i gennemsnittet til 70 arrangementer om året.

Da corona ramte, blev Henriks kalender tom. Samme skete for rigtig mange erhvervsdrivende, og de første uger var en 100 procent nedlukning - også for Dixens pølsevogn.

Cirka 150 munde bliver mættet af Henriks ristede i løbet af en arbejdsdag. De fleste gæster er håndværkere, mens også enkelte kontorfolk kigger forbi i pausen. Foto: Ernst van Norde

- Ingen vidste jo, hvad det var for en sygdom, så vi alle gemte os jo indendørs, siger Henrik der selv bor i Rødding.

Ingen hjælpepakker til pølsemanden

Efter første nedlukning kom der lidt gang i vognen igen med arrangementer hen over sommeren. Men så kom efteråret, der igen fjernede 50 procent af omsætningen for Henrik.

- Det er jo sådan skruet sammen, at hvis jeg skal søge en hjælpepakke, skal jeg kunne fremvise en faktura. Men jeg kan jo ikke fremvise en faktura, når alt bliver aflyst, forklarer Henrik Dixen, som desværre ikke har passet ind i nogen hjælpepakke-kasse.

- Det har været rigtig hårdt. Omsætningen her i Vamdrup driver vognen rundt, men hvis jeg skal have overskud, er jeg afhængig af arrangementer. Den seneste tid har tæret på kistebunden, siger pølsemanden, som er tilpas sønderjyde, til at det aldrig går helt godt eller helt skidt.

Heldigvis for Henrik har borgerne i Vamdrup købt de antal pølser, de plejer.

- Det er jo mest håndværkere, som kommer forbi her, og heldigvis er de trofaste, når de gælder en ristet. Men der er altså også kommet mange nye til her under corona, og det er rigtig dejligt, siger Henrik med et smil og langer endnu en pølse over disken.

Selvom det har været et hårdt år med usikkerhed og aflysninger, kan Henrik nu se en ende på det. Heldigvis er støtten fra de lokale aldrig at betvivle. Foto: Ernst van Norde

Kigger man op på kalenderen, der hænger i den hjemmebygget pølsevogn, kan man se, at arrangementer så småt begynder at komme tilbage.

- Det ser lovende ud igen, siger Henrik Dixen optimistisk.

- Men der skal da ikke komme en tredje bølge - uha, det vil jeg slet ikke snakke om, fortsætter han og drejer snakken om på noget hyggeligere, mens endnu en kunde får en ristet med det hele - undtagen sennep.