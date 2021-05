Poet død efter afhøring

Poeten Khet Thi har med sine digte næret oprøret mod militærjuntaen i Myanmar, og det har nu kostet ham livet, skriver avisen The Guardian.

Lørdag blev poeten og hans kone, Chaw Su, hentet til afhøring af bevæbnede soldater. Hustruen blev snart løsladt, men Khet Thi døde under sin tilbageholdelse, og søndag blev hans lig overgivet til familien, som kunne konstatere, at alle digterens indre organer var fjernet.

- De ringede til mig om morgenen og sagde, at jeg skulle møde ham på hospitalet i Monywa. Jeg troede, der blot var tale om en brækket arm eller noget … men da jeg ankom, lå han i lighuset, og hans indre organer var taget ud, siger Chaw Su ifølge The Guardian.

780 ofre

Organisationen ‘Assistance Association for Political Prisoners’ fastslår i en udtalelse, at Khet Thi døde på hospitalet efter at være blevet tortureret under afhøring. Antallet af dræbte civile i opstanden mod militærjuntaen har nu nået 780, oplyser organisationen.

Militæret gennemførte et kup i februar og afsatte den folkevalgte Aung San Suu Kyi under påstand om svindel ved valget i november sidste år. Militærstyret har erklæret undtagelsestilstand i et år og styrer landet med hård hånd.

Ren samvittighed

Khet Thi er den tredje digter, som har mistet livet siden kuppet, skriver The Guardian.

‘Jeg vil ikke støtte uretfærdighed. Har jeg kun ét minut at leve i, ønsker jeg at have ren samvittighed i det minut’, skrev Khet Thi to uger efter militærets magtovertagelse.

Khet Thi var uddannet ingeniør, men opgav i 2012 sit hverv for at skrive digte. Han ernærede desuden sig selv ved at fremstille og sælge is og kager, skriver The Guardian.