Polarræv i forbløffende bedrift: - Troede det var løgn

En række forskere har dokumenteret, at en polarræv har gået fra Svalbard til Canada i et tempo, som ikke tidligere er set. De troede, det var løgn

En lille, men sej polarræv har forbløffet forskerne med en utrolig bedrift.

Det skriver det Norsk Polarinstitut.

Det hele startede den 26. marts 2016, hvor forskerne fik den første overraskelse.

Her opdagede de, at polarræven havde forladt Spitsbergen i Svalbard, og bare 21 dage senere blev den set på Grønland. 1512 kilometer væk og midt ude i havet.

- Vi troede ikke, at det var sandt. Var det muligt, at ræven var død, og nogen havde taget dens halsbånd og befandt sig ombord på en båd, tænkte vi. Men nej. Der er jo ingen både, der sejler så langt op. Så vi måtte bare følge rævens færden, siger fjeldforsker Eva Fuglei fra Norsk Polarinstitut.

Polarrævens rejse i et vildt tempo fortsatte tværs over Grønland og videre op mod Ellesmere Island på Canada.

Fjellreven vandret via havisen fra #Svalbard i Europa til #Canada i Nord-Amerika i et tempo ingen forskere tidligere har dokumentert. Foto: Elise Stømseng Les mer: https://t.co/Gk3xirq3YE pic.twitter.com/adzOVNFfyx — Norsk Polarinstitutt (@NorskPolar) 26. juni 2019

Utrolig fart

Her befandt ræven sig 10 juni. Blot 76 dage efter rejsen startede. Det betyder, at polarræven har tilbagelagt 3506 kilometer med en fart på 46 kilometer om dagen eller konstant bevægelse med knap to kilometer i timen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Ritzau Scanpix

- Det er det hurtigste, vi har registreret hos en polarræv nogensinde, siger Eva Fuglei.

Rejsen sluttede 10. juli på den nordlige del af Ellesmere Island. Højeste hastighed var over indlandsisen på Grønland, hvor ræven bevægede sig med vanvittige 155 kilometer i døgnet. Svarende til 6,4 kilometer i timen.

Vigtig historie

Men hvordan transportere en ræv sig over vand? Ifølge forskerne har den brugt isen som bro, og det har også fået politikernes opmærksomhed.

Miljøministeren i Norge, Ola Elvestuen, fortæller, at denne historie er endnu et eksempel på, hvorfor polarisen er så vigtig.

- Dette er et eksempel på, hvor vigtig havisen er for dyrelivet på Arktis. Opvarmningen nordpå sker i et skræmmende højt tempo, og vi må nedbringe vores udslip for at forhindre, at havisen forsvinder helt om sommeren, siger hun.

En polarræv er mellem 50-60 centimeter lang og vejer tre-seks kilo. Om vinteren er den hvid, mens den bliver brunlig i løbet af sommeren.