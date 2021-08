Polen vil bygge hegn for at stoppe migranter

Polen vil nu bygge et 2,5 meter højt hegn ved grænsen til Belarus. Samtidig vil de fordoble antallet af vagter ved grænsen. Det har landet forsvarsminister, Mariusz Blaszczak, sagt i dag mandag 23. august.

EU beskylder Belarus for at flyve migranter op fra Mellemøsten og 'instrumentalisere mennesker til politiske formål' ved at sende dem mod nabolandene Litauen, Letland og Polen.

Hævn

Blaszczak har udtalt, at arbejdet med hegnet går i gang i næste uge. Lige nu har Polen 900 soldater udstationeret ved den 418 kilometer lange grænse til Belarus.

Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko, udtalte i maj, at de ikke længere ville hindre migranter i at søge videre til andre EU-lande. Det sker som en hævn for, at EU har indført sanktioner mod landet.

Sanktionerne blev indført på grund af det omstridte valg i Belarus sidste år, hvor der blev slået hårdt ned på demonstranter. EU indførte nye sanktioner mod landet efter et Ryanair fly blev tvunget til at nødlande i landets hovedstad Minsk i foråret. Efter nødlandingen blev Roman Protasevitj, blogger og udtalt Lukasjenko-modstander, anholdt og holdes fortsat fængslet.

Brud på Geneve-konventionen

Polens grænsepolitik er kommet under kritik af forskellige menneskerettighedsfortalere. Det sker efter en gruppe migranter var fanget mellem belarusiske og polske grænsevagter i to uger.

Den polske menneskerettighedsombudsmand har udtalt, at Polens nuværende grænsepolitik kan være et brud på Geneve-konventionen. Netop fordi man afviser migranter ved grænsen.

- Folk bad grænsevagterne om beskyttelse, og grænsevagterne pressede dem tilbage, lyder det fra Piotr Bystrianen fra Ocalenie Foundation, som hjælper flygtninge.