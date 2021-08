Politi advarer mod eksploderende sodavandsflasker

Fredag 20. august eksploderede en sodavandsflaske ved Skibsgade i Hobro. Det får nu Nordjyllands Politi til at advare nordjyderne mod sodavandsflasker, som kan være efterladt på gaden.

Det skriver Nord Jyske.

Braget fra eksplosionen var så højt, at det fik flere af beboerne til at slå alarm. I følge Nordjyllands Politi skal man derfor holde sig væk fra sodavandsflasker, der ligger efterladt på gaden. De kan nemlig indeholde en ætsende væske.

Gerningsmand er fundet

Nordjyllands Politi har fundet gerningsmanden bag i eksplosionen i Hobro.

- Vi fik fat i en fyr i området, som erkendte, at det var ham, der stod bag. Han er nu sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, udtaler Claus Stærk fra Nordjyllands Politi til Nord Jyske.

Han skulle efter sigende have hældt en slags flydende kemikalie i en sodavandsflaske, skruet låget på og ladet væsken ligget og ulmet i flasken til den eksploderede.

Claus Stærk understreger, at det er vigtigt, at man ikke rører ved flaskerne, hvis man finder dem. Man skal ringe 114.

Også i Aalborg

5. august kunne Nord Jyske berette om en lignende situation i Aalborg. Der var tale om fem-seks flaskeeksplosioner. Også her advarede Nord Jyllands Politi mod fritliggende sodavandsflasker.

I Aalborg blev en flaske fundet, som endnu ikke var eksploderet. Derfor blev Forsvarets bombeeksperter tilkaldt, som tog sig af 'flaskebomben'. Også de udtalte, at man skal holde sig langt væk fra flaskerne, da de kan være sprængfarlige.

Fredag 6. august kunne politiet fortælle, at de ikke ved, hvem gerningsmanden er. Men de er i gang med at undersøge flaskerne for DNA og fingeraftryk.