Politi advarer mod gratis svenske burgere

Burger King i Sverige prøver at lokke kunder til butikken med gratis burgere. Du skal bare lige få et stempel i dit pas først

En sommerkampagne fra Burger King i Sverige lokker kunder til med gratis burgere.

For at få fingre i en gratis burger, skal du bare lige medbringe dit pas, og få et stempel i passet af medarbejderen bag kassen.

Det advarer det svenske politi nu mod, da passet risikerer at blive ugyldigt.

Sådan skriver svenske Expressen.

Informerer om det

Hos Burger King i Sverige anser man det ikke som et problem.

I reklamerne gør de nemlig selv opmærksomme på, at den gratis burger kan ende med at blive knapt så gratis, da et stempel i passet fra Burger King kan resultere i et ugyldigt pas.

- Vi undersøgte sagen, og opdagede risikoen for at passet ville blive ugyldigt. Vi tager det alvorligt, men vi synes, at idéen er relevant kommunikationsmæssigt, udtaler Daniel Schröder marketings manager for Burger King Sverige.

Den svenske avis stiller dog spørgsmål til, hvor passende det er, at et firma som Burger King opfordrer folk til at tage chancen med sit pas.

- Det er ikke op til mig at bedømme, om det er passende. Det er op til den enkelte, der ejer passet, slår Daniel Schröder fast.

Kommer ikke til Danmark

Ekstra Bladet har været i kontakt med Burger King Danmark for at undersøge, om et lignende reklamefremstød er på vej til Danmark.

Det fortæller de, at det ikke er.

Derudover forklarer de, hvorfor Burger King Sverige er kommet på den alternative idé.

Coronakrisen.

Grundet de strenge regler for at rejse ud af Sverige, er Burger King kommet på idéen med at bruge passet på restauranten i stedet.

Burger King fortalte samtidig, at passet ikke behøver at være gyldigt for at score en gratis burger.