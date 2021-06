Politi anholder journalist i lufthavnen på vej ud af Hongkong

En tidligere redaktør og klummeskribent på den lukkede avis Apple Daily er søndag blevet anholdt i lufthavnen på vej ud af Hongkong.

Det beretter lokale medier.

Den tidligere journalist er angiveligt mistænkt for at udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed.

Den anholdte skulle hedde Fung Wai-kong. Han er den syvende ansatte på den regeringskritiske avis, der er blevet anholdt med henvisning til national sikkerhed i løbet af de seneste uger.

Hongkongs journalistforbund fordømmer anholdelsen og politiet for igen at gå efter journalister.

Myndighederne i Hongkong og Kina har flere gange gentaget, at pressefriheden respekteres, men at den ikke er absolut, og at den ikke må udgøre en trussel for den nationale sikkerhed.

Politiet har i en meddelelse oplyst, at en 57-årig mand er blevet anholdt i lufthavnen for at 'konspirere i hemmelighed med fremmede lande eller styrker om at bringe den nationale sikkerhed i fare'.

Apple Dailys redaktion blev i august sidste år ransaget af 200 betjente. Her blev ejer og Beijing-kritiker Jimmy Lai arresteret.

I forrige uge kom 500 betjente så og udførte en razzia på avisen og anholdt yderligere fem mediechefer. Senere blev også en skribent anholdt.

Apple Daily udkom torsdag for sidste gang og henviste i forbindelse med lukningen til de ansattes sikkerhed. Samtidig er store dele af avisens aktiver blevet indefrosset. Avisen har omkring 600 journalister.

Myndighederne har slået hårdt ned på den prodemokratiske bevægelse i Hongkong, siden Kina sidste sommer indførte en ny sikkerhedslov.

Kina beskyldes for med sikkerhedsloven at være i gang med at afvikle Hongkongs delvist demokratiske institutioner.

Også Jimmy Lais gentagne anholdelser har mødt kritik fra vestlige regeringer.

Lai afsoner for tiden domme for blandt andet at have organiseret en uautoriseret forsamling i Hongkong 1. oktober 2019, hvor der fandt en stor prodemokratisk demonstration sted.

Apple Daily var en populær tabloidavis, som blandede prodemokratiske holdninger med sladderstof om kendte samt undersøgende magtkritisk journalistik.