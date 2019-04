Politi efterlyser ejer af hund

Kender du hunden på billedet, så beder Sydøstjyllands Politi nu om din hjælp.

Onsdag klokken 08.27 fik de en anmeldelse om, at en borger havde fundet hunden tirsdag aften i området omkring Rask Mølle Kro.

I første omgang tog vedkommende hunden med til dyrlægen for at få den chip-aflæst for at finde frem til ejeren. Men personen der stod angivet som ejer af hunden kunne oplyse, at han havde solgt den videre.

- Men den kan være solgt videre igen, og derfor har vi ikke været i stand til at finde ejeren ind til videre, og derfor har vi nu sendt en efterlysning ud, oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Halfdan Kramer, til Ekstra Bladet.

Ifølge vagtchefen er hunden ved godt mod og befinder sig nu i trygge hænder på et internat, mens man venter på, at ejeren dukker op.

Hunden er en tæve og beskrives som lys med lysebrune aftegninger og uden halsbånd.

Hvis du har oplysninger, der kan føre Sydøstjyllands Politi hunden tættere på sin ejer, så kan de kontaktes på 114.

