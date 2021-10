Politi finder nazi-fund hos mand mistænkt for pædofili

Blandt de mere end 10.000 nazi-genstande fandt det brasilianske politi blandt andet nazist-mærker, uniformer, flag og billeder af Adolf Hitler.

Den 58-årige mand Aylson Proença Doyle Linhares blev anholdt af politiet i Rio de Janeiro Brasilien, efter hans naboer anmeldte ham for at have voldtaget deres 12-årige søn.

Da politiet ransager Aylsons lejligheder finder de den hyggelige samling af nazi-genstande.

Det skriver BBC.

Den mistænkte anslår, at hans samling er mere end 3,5 millioner dollars værd. Det er omkring 22,5 millioner danske kroner. Foto: Ritzau Scanpix

Ulovlig våbenbesiddelse, racisme og pædofili

Blandt samlingen fandt politiet ni våben, blandt andet en riffel, et maskingevær og store mængder af ammunition.

Manden er nu tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse, racisme og pædofili.

Han anslår, at nazi-samlingen er omkring 3,5 millioner dollars værd - omkring 22,5 millioner danske kroner.

Udover naboens 12-årige dreng, er Aylson også anklaget for at have misbrugt et andet barn i lejlighedskomplekset.

Derudover fandt politiet også billeder af mindreårige på hans computer.

Han er anklaget for at have voldtaget naboens 12-årige søn, et andet overgreb på et andet barn i lejlighedskomplekset samt at have billeder af mindreårige på sin computer. Foto: Ritzau Scanpix

'Vanvittig psykopat'

- Han er en smart fyr og velformuleret, men han er holocaust-benægter, han er homofob, han er pædofil, og han siger, at han jager homoseksuelle. Jeg er ikke læge, men han virker som en vanvittig psykopat, lyder det fra ledende efterforsker, Luis Armond til Reuters.

I følge Luis Armond kommer den mistænkte fra en rig familie af investorer. De mener, at han har brugt sin arv på at bygge den grufulde samling op. Luis Armond anslår, at Aylsons nazi-uniform er omkring 250.000 euro værd - næsten 2 millioner danske kroner.