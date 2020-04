Politi: Her skal du holde dig fra

Det er svært at modstå at tage til vandet med vennerne eller samles til øl på de mange centrale pladser, der er rundt om i de danske byer.

Men grundet coronapandemien er der alligevel grund til at tænke sig om en ekstra gang, inden man pakker strandtasken eller fylder rygsækken med humlegranater.

For politiet holder øje på særligt øje med at folk holder afstand til hinanden for at mindske risikoen for smitte, og de har nu udpeget en række områder, hvor der er særlig stor risiko for større forsamlinger.

De danske myndigheder definerer de steder som såkaldte 'hotspots'.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Her er stederne: Aalborg: Jomfru Ane Parken

Aalborg: Kridtgraven, Hasseris

Skagen: Solnedgangspladsen



Aarhus: Bellevue Strand

Aarhus: Tangkrogen

Aarhus: Den permanente

Aarhus: Mølleparken Herning: Søndre anlæg

Silkeborg: Østre Søbad

Herning: Fuglsang Sø

Viborg: Nørresøbadet



Esbjerg: Flexbaner

Esbjerg: Streetmekka

Esbjerg: Strandpromenade

Esbjerg: Området ved ”De Hvide mænd”

Haderslev: Varbjergparken

Haderslev: Streetdome

Ribe: Vedels Anlæg

Sønderborg: Sønderborg Slot

Tønder: Butiskcenter



Odense: Byens Ø

Odense: Munke Mose

Odense: Eventyrhaven

Odense: Skovsøen/Engen

Svendborg: Christiansminde

Svendborg: Krøyers Have

Svendborg: Smørmosen strand



Hørsholm: Rungsted havn

Hellerup: Bellevue Strand



Gladsaxe: Bagsværd Sø

Hvidovre: Hvidovre Havn

Brøndby: Brøndby Havn

Ishøj: Ishøj Havn

Vallensbæk: Vallensbæk Havn

Herlev: Elverparken



København: Islands Brygge – Omkring Havnebadet og Kulturhuset og hele Havneparken.

København: Göteborg Plads - Havneområdet

København: Dronning Louises Bro – Bænke i solen på broen og ved søerne. Vis mere Luk

Det dør danskerne af: Sådan undgår du denne top 5-liste

Budskabet fra politiet er ikke til at tage fejl af. Man skal holde sig fra de områder.

Lytter de solhungrende danskere ikke til myndighedernes anvisninger, advarer politiet om, at man vil indføre et direkte opholdsforbud.

På samtlige 'hotspots' vil der udover den øgede opmærksomhed fra politiet være ophængt skilte, som indskærper, at man i videst mulig omfang bør tage ophold et andet sted.

Fire scenarier: Sådan ender pandemien

Det gør to ugers inaktivitet ved din krop