Politi i kæmpe bommert: Trækker udmelding tilbage

'Folk må gerne passere skinnerne med forsigtighed'

Sådan lød det fredag sidst på eftermiddagen fra Østjyllands Politi, da bilisten Marie ringede til dem for at ytre sin bekymring om, at massevis af bilister kørte zigzag over jernbaneoverkørslen i Mørke, selvom bommene var nede.

Dagen efter bekræftede sågar vagtchefen ved Østjyllands Politi denne udmelding over for Tv2 Østjylland.

- Hvis det viser sig, at de her bomme er nede i lang tid, må man jo finde en anden løsning. Alting kan jo ikke gå i stå, fordi to letbanebomme er nede. I det her tilfælde ville det være i orden at passere overkørslen med ekstrem forsigtighed, sagde vagtchef Peter Hunniche til Tv2 Østjylland.

Politiets råd om at passere overkørslen forsigtigt, selvom bommene var nede, har sidenhen mødt undren, og nu har Østjyllands Polit præciseret udmeldingen:

- Udmeldingen er ret uheldig, for i færdselsloven står der jo noget helt andet. Men der kan jo være en masse grunde til denne udmelding på dagen, men det strider imod loven, og derfor vil vi gerne præcisere denne udtalelse, siger Lars Bisgaard fra Østjyllands Politi til Tv2 Østjylland.

Hvis bommene er nede i lang tid, må man altså først passere, når politiet, hjemmeværnet eller en fra jernbanemyndigheden kommer og dirigerer færdslen.

Så fik vi i hvert fald det på plads!

- Når bommene er nede ved en overskæring, må man under ingen omstændigheder kører over. Det er lige meget, om bommene er nede i fem minutter eller i tre timer, siger Lars Bisgaard fra Østjyllands Politi.