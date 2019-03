Politi i Twitter-ups: 'Rå sex lige op i skærmen'

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har valgt at fjerne tweet om 'Ex on the Beach'

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fik søndag kort efter middag stor opmærksomhed på Twitter, efter en person med adgang til politiets Twitter-konto har delt en kronik fra B.T. skrevet af Annette Heick.

Kronikken har titlen 'Rå sex lige op i skærmen - jeg fatter det ikke'.

Men efter en god halv time med likes og undrende kommentarer har politiet valgt at fjerne tweetet igen, oplyser vicepolitisinpektør Allan Holm til Ekstra Bladet.

- Umiddelbart synes vi ikke, at det er en debat, vi skal blande os i, forklarer Allan Holm om årsagen til at fjerne tweetet.

Allan Holm fortæller videre, at det undrer ledelsen hos det stedlige politi, at kronikken overhovedet er blevet delt. Man vil nu gå i gang med at undersøge, om det er en af den begrænsede mængde betjente med adgang til kontoen, som måske ved en fejl er kommet til at dele kronikken, eller om andre årsager kan ligge bag.

I kronikken fortæller Annette Heick blandt andet, at det undrer hende, at unge i et program som 'Ex on the Beach' har sex for rullende kameraer. Hun fortæller, at det er hendes opfattelse, at unge 15-årige drenge bliver bange for jævnaldrende piger, der stønner og skriger og bruger termer hentet fra pornoverdenen.

Samtidig efterlyser hun, at holdninger til kendis-personer, der indblandes i beskyldninger om sexchikane, ikke er så sort-hvide, men at man også kan have lov til at forholde sig neutralt.

Allan Holm fortæller, at Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi normalt ikke viderebringer holdninger fra personer.

- Det er fint med debat om seksuel debut og grænser, men et blogindlæg i en avis er normalt ikke noget, vi blander os i, forklarer Allan Holm.

- Det er et harmløst indlæg, og der er ikke noget galt med indholdet, men normalt holder vi os til at viderebringe evidensbaserede oplysninger, forklarer Allan Holm.

Måske hacket

Allan Holm vil ikke afvise, at politiets Twitter-konto kan være blevet hacket af en udefrakommende.

- Men det er også en mulighed, at en af de få medarbejdere, der faktisk har adgang til Twitter-kontoen, måske er kommet til at tage fejl af sin egen og politiets Twitter-konto. Det vil vi undersøge, men vi kan formentlig ikke komme med et svar søndag, siger Allan Holm.

Inden politiet valgte at fjerne tweetet var B.T.s digitale chef blandt dem, der havde liket politiets deling på Twitter.