Politi jagter spredte protester i Hviderusland

I næsten fire måneder har oppositionen i Hviderusland hver weekend været på gaden for at protestere mod genvalget af præsident Aleksandr Lukasjenko.

Søndag var ingen undtagelse. Men i de seneste uger har oppositionen skiftet taktik og spreder protesterne ud over hele hovedstaden, Minsk, for at forhindre politiet i at anholde demonstranter i stor stil.

Alligevel er omkring 300 blevet anholdt søndag, oplyser politiet i Minsk.

Optagelser delt på sociale medier viser mindre grupper af demonstranter samlet rundt om i byen, mens andre marcherer gennem Minsk med oppositionens røde og hvide flag.

Politiet greb ind over for små grupper på 10-15 mennesker og foretog flere anholdelser.

- Jeg kan ikke forstå, hvordan vi skulle kunne stoppe, når folk har lidt og fortsat lider. Vi kan ikke lukke øjnene for det, siger den 31-årige advokat Svetlana Onufrienko, der deltager i demonstrationerne.

Vandkanoner står klar i centrum af Minsk, og myndighederne har forsøgt at begrænse adgangen til blandt andet beskedtjenesten Telegram, som oppositionen bruger til at koordinere.

Hviderusland har været præget af store demonstrationer siden august, hvor præsident Lukasjenko genvalgt magten ved et omstridt valg.

De officielle resultater viser, at han fik omkring 80 procent af stemmerne. Oppositionens kandidat, Svetlana Tikhanovskaja, fik ifølge samme opgørelse omkring ti procents opbakning.

Det nægter oppositionen at tro på. Den mener, at det snarere er Tikhanovskaja, der har fået 80 procent af stemmerne.

Hun er selv flygtet til Litauen, hvorfra hun bakker op om protesterne.

- Hver march er en påmindelse om, at hviderusserne ikke vil overgive sig, skriver Tikhanovskaja på Telegram.

- Vi vil ikke tillade, at vores rettigheder bliver taget fra os og vende det blinde øje til forbrydelser.

EU har pålagt Lukasjenko og flere af hans allierede sanktioner. EU mener, at den mangeårige hviderussiske leder og hans styre har fusket med valgresultatet og har anvendt overdreven magt mod demonstranterne.

I de første dage med demonstrationer i august anholdt hviderussisk politi tusindvis af fredelige demonstranter. Mange af dem har klaget over, at de blev udsat for tortur og mishandling i fængslet.

FN vurderer, at over 27.000 mennesker er eller har været anholdt.