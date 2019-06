Politi knalder mobil-bilister på stribe

Østjyllands Politi har tirsdag morgen foretaget en færdselskontrol i Aarhus for at knalde bilister og cyklister, som taler i mobiltelefon, mens de kører.

Hele 15 bilister blev stoppet af politiet på kun fem kvarter. De får nu hver en bøde på 1.500 kroner.

Også en cyklist røg i fælden. Vedkommende kan se frem til en bøde på 1.000 kroner.

- Folk forstår åbenbart stadig ikke, hvor alvorligt det her er. Vi så samme mønster ved en tidligere kontrol. Og vi oplever det jo hele tiden i dagligdagen, at folk kører og taler i mobiltelefon. Man kan dø af ikke at være opmærksom i trafikken. Og der er jo ingen vej tilbage, når det først er gået galt.

De døde kan ikke bringes til live, siger politikommissær Amrik Chadha fra færdselspolitiet i Aarhus til Ekstra Bladet.

Skal ændre mentalitet

Ifølge politikommissæren skal der en regulær mentalitetsændring til hos bilister og cyklister, som taler i mobiltelefon, mens de kører.

- Holdningen skal ændres på samme måde, som det er sket med spritkørsel. I 70-erne var det jo ikke totalt uacceptabelt at køre hjem fra en fest med en lille brandert på. Det er jo det heldigvis i dag. Folk vil ikke længere acceptere spritkørsel.

Amrik Chadha fortæller til Ekstra Bladet, at han har nærlæst rapporterne for samtlige dødsulykker i en periode.

Årsag til dødsulykker

- Uopmærksomhed i trafikken tegner sig for en rigtig stor del af årsagen til dødsulykkerne. Det går jo ekstremt stærkt, hvis man er uopmærksom i blot et kort øjeblik. Nogle opdager for sent, at en forankørende bil bremser op. Andre ryger i grøften. I værste fald kører man over i den modsatte vejbane og slår helt uskyldige mennesker ihjel. Og det kan jo ikke gøres om bagefter, siger færdselsbetjenten.

Netop uopmærksomheden i trafikken er et højt prioriteret indsatsområde hos politiet. Det er også politisk vedtaget, at det skal give et klip i kørekortet at anvende sin mobiltelefon under kørslen.

- Klippene er dog ikke indført, da politiets systemer endnu ikke er klar til det. Men incitamentet til at undlade at tale i mobiltelefon under kørslen skal ikke være klippet. Det skal jo være, at man vil undgå at slå andre og sig selv ihjel, fastslår Amrik Chadha overfor Ekstra Bladet.