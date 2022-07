Politi måtte ty til plan B ved Vingegaard-hyldest

Tusindvis af mennesker mødte onsdag op på Rådhuspladsen i København for at hylde den hjemvendte vinder af Tour de France, Jonas Vingegaard.

Den massive menneskemængde betød, at to centrale og stærkt trafikerede gader i hovedstaden måtte afspærres.

- Vi havde en plan A, hvis Rådhuspladsen blev fyldt, og en plan B, hvis der kom så mange, at vi måtte afspærre H.C. Andersens Boulevard og Vesterbrogade. Vi blev nødt til at bruge plan B, siger vicepolitiinspektør Jesper Bangsgaard.

Han vil ikke komme med et bud på, hvor mange mennesker der var dukket op for at hylde Jonas Vingegaard på Rådhuspladsen.

- Men der var rigtigt mange. Hele pladsen var fyldt fra Strøget til H.C. Andersens Boulevard og et stykke ned ad Vesterbrogade, siger Jesper Bangsgaard.

Afspærringen af H.C. Andersens Boulevard betød, at trafikken skulle ledes rundt om Tivoli.

- Det gav lidt udfordringer med tæt trafik i de omkringliggende gader, men det var vi forberedt på, og det gav ikke problemer, siger vicepolitiinspektøren.

Efter hyldesten på Københavns Rådhus, der begyndte ved 13.30-tiden, fortsatte hyldesten af Jonas Vingegaard i Tivoli, og afspærringerne af de københavnske gader kunne igen ophæves.